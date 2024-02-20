Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
Син Андрія Шевченка офіційно потрапив до списку українських збірників
19-й Рамштайн. Звірка годинників
19-й Рамштайн. Звірка годинників
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Або ми починаємо рити, або …
Або ми починаємо рити, або …
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія поновила застосування отруйних речовин, – Тарнавський

Окупанти застосували гранати з хімічною речовиною. 

Росія поновила застосування отруйних речовин, – Тарнавський
Фото: mukachevo.net

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Росія за минулу добу скоротила активність авіації – завдала двох авіаударів. Але при цьому вона вчинила 1040 артилерійських обстрілів, відбулося 42 бойових зіткнення.

На Запорізькому напрямку і в Донецькій області росіяни поновили застосування отруйних речовин: зафіксовано загалом чотири скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії. Про це повідомив командувач Олександр Тарнавський.

"На Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами – тут наші захисники й захисниці відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського", – сказав він.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати агресора неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де відбили 21 атаку.

На Новопавлівському напрямку противник один раз намагався йти у наступ у районі населеного пункту Старомайорське.

На Запорізькому напрямку суттєвих змін також не відбулося – Сили оборони відбили 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного.

"Ситуація залишається контрольованою, українські воїни стійко тримають оборону та активними діями нищать ворога", – додав Тарнавський.

  • 9 лютого Тарнавський повідомив про збільшення кількості хімічних атак: лише за одну добу ворог здійснив шість скидів із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51).
  • У грудні CNN писала, що росіяни почали використовувати газ під час атак у Запорізькій області. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies