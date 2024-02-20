Росія поновила застосування отруйних речовин, – Тарнавський

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Росія за минулу добу скоротила активність авіації – завдала двох авіаударів. Але при цьому вона вчинила 1040 артилерійських обстрілів, відбулося 42 бойових зіткнення.

На Запорізькому напрямку і в Донецькій області росіяни поновили застосування отруйних речовин: зафіксовано загалом чотири скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії. Про це повідомив командувач Олександр Тарнавський.

"На Авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами – тут наші захисники й захисниці відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського", – сказав він.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати агресора неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де відбили 21 атаку.

На Новопавлівському напрямку противник один раз намагався йти у наступ у районі населеного пункту Старомайорське.

На Запорізькому напрямку суттєвих змін також не відбулося – Сили оборони відбили 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного.

"Ситуація залишається контрольованою, українські воїни стійко тримають оборону та активними діями нищать ворога", – додав Тарнавський.