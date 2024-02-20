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Польські протестувальники перекрили залізницю біля ПП "Шегині" та висипали українське зерно з вагона

Один із співорганізаторів блокування сказав, що протестувальники висипають збіжжя "через емоції" і організатори не можуть на них вплинути.

Польські протестувальники перекрили залізницю біля ПП "Шегині" та висипали українське зерно з вагона
Польські протестувальники розсипали українське зерно з вагона, 20 лютого 2024
Фото: Ірина Мочульська/Суспільне Львів

Вранці 20 лютого польські протестувальники посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Фермери перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії, повідомляє Суспільне. 

"Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська", – каже співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають збіжжя "через емоції".

"Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкротами, бо все звозять з України неконтрольовано", – додає співорганізатор протесту.

Зі свого боку, Радіо Свобода повідомило, що польські протестувальники сьогодні вранці перекривали залізничну колію і відкрили вантажний контейнер із сільськогосподарською продукцією. Це відбулося біля "Медика-Шегині". Протестувальники перекривали залізничну колію близько 15 хвилин.

 

  • Раніше польські протестувальники заявили, що 20 лютого збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Як йдеться у заяві протестувальників, будуть заблоковані "не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів".
  • Зі свого боку, польські мисливці заявили, що приєднаються до фермерських протестів.
  • Це вже не вперше, коли польські мітингарі висипають українське збіжжя. 11 лютого під час блокування кордону польські фермери висипали зерно, яке аграрії вирощують і збирають попри обстріли і мінування, з трьох українських вантажівок. Зерно мало їхати до Литви. Польська поліція говорила, що розслідує інцидент. 
  • Міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців. 
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