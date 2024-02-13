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Польський міністр назвав "актом відчаю" розсипання українського зерна на дорогу і обурився реакцією посадовців України

Секерському не сподобалось, як про вчинок польських фермерів відгукнулися мер Львова і міністр економіки. 

Польський міністр назвав "актом відчаю" розсипання українського зерна на дорогу і обурився реакцією посадовців України
Фото: EPA/UPG

Міністр сільського господарства Польщі назвав "актом відчаю" те, що польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з вантажівок на дорогу під час блокування кордону. Чеслав Секерський виступив із цим коментарем 12 лютого, через день після того, як протестувальники вчинили це.

Секерський сказав, що "на його погляд це неправильна форма протесту", але при цьому сказав, що "її часто використовують фермери різних країн". Дії своїх співгромадян він виправдав "дуже складною економічної ситуацією".

"Мушу визнати, що ситуація напружена. Польські фермери розсипали частину зерна з українських вантажівок. На мій погляд, це неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери різних країн. Фермери не стримали своїх емоцій, але слід пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації", – сказав міністр.

Секерський вважає, що до польських фермерів треба "ставитися з розумінням".

"Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий вчинок відчаю та прошу з розумінням ставитися до їх надзвичайно важкої ситуації. Ми ведемо технічні переговори з Міністерством сільського господарства України, під час яких хочемо визначити умови торгівлі, які б обмежили надходження товарів, які порушують стабільність агропродовольчих ринків", – сказав він.

Секерському також не сподобалися заяви українських посадовців щодо інциденту.

"Форми виступу міністра економіки, а до цього – мера Львова були занадто різкими. Інші українські політики також були надто емоційними в наданні інформації", – зазначив він.

Міністр також вважає, що українське зерно експортувати з України вигідно "олігархам".

  • Польські фермери відновили блокування кордону для вантажівок після того, як Єврокомісія рекомендувала продовжити пом'якшені правила ввезення товарів з України. Комісія передбачила запобіжні заходи, які мають вберегти європейські ринки.
  • 11 лютого під час блокування кордону польські фермери висипали зерно, яке аграрії вирощують і збирають попри обстріли і мінування, з трьох українських вантажівок. Зерно мало їхати до Литви.
  • Мер Львова Андрій Садовий, якому дорікнув польський міністр, назвав такі дії ницістю. Він назвав людей, які розсипали зерно, проросійськими провокаторами. Публічних коментарів міністра економіки Свириденко стосовно вчинку поляків не було. 
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