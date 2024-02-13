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За сприяння росіянам: Євросоюз планує вперше вжити санкцій проти компаній материкового Китаю, – Politico

До списку також включать по одній компанії з Індії, Казахстану, Таїланду, Туреччини та Сербії.

За сприяння росіянам: Євросоюз планує вперше вжити санкцій проти компаній материкового Китаю, – Politico
Фото: rada.gov.ua

Євросоюз планує вперше застосувати санкції проти компаній материкового Китаю. Також під санкції можуть потрапити Туреччина, Індія та Сербія – за сприяння росіянам в уникненні обмежувальних заходів і купівлі товарів подвійного призначення, пише Politico із посиланням на дипломатів.

У драфті 13-го пакету санкцій ЄС підготувало обмежувальні заходи проти чотирьох китайських фірм, що допомагають росіянам купувати європейські товари подвійного призначення. Ухвалити пакет хочуть до другої річниці повномасштабної війни в Україні. 

"Якщо країни ЄС погодяться включити чотири назви до санкційного списку блоку щодо подвійного використання, європейським компаніям буде заборонено мати справу з цими компаніями", – пишуть журналісти. 

Окрім китайських, санкції планують вжити проти компаній з Казахстану, Таїланду, Туреччини, Індії та Сербії (по одній з кожної країни) та ще 11 фірм у Росії. Загалом у санаційному списку – 21 позиція. 

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