За сприяння росіянам: Євросоюз планує вперше вжити санкцій проти компаній материкового Китаю, – Politico

Євросоюз планує вперше застосувати санкції проти компаній материкового Китаю. Також під санкції можуть потрапити Туреччина, Індія та Сербія – за сприяння росіянам в уникненні обмежувальних заходів і купівлі товарів подвійного призначення, пише Politico із посиланням на дипломатів.
У драфті 13-го пакету санкцій ЄС підготувало обмежувальні заходи проти чотирьох китайських фірм, що допомагають росіянам купувати європейські товари подвійного призначення. Ухвалити пакет хочуть до другої річниці повномасштабної війни в Україні.
"Якщо країни ЄС погодяться включити чотири назви до санкційного списку блоку щодо подвійного використання, європейським компаніям буде заборонено мати справу з цими компаніями", – пишуть журналісти.
Окрім китайських, санкції планують вжити проти компаній з Казахстану, Таїланду, Туреччини, Індії та Сербії (по одній з кожної країни) та ще 11 фірм у Росії. Загалом у санаційному списку – 21 позиція.
- За даними Reuters, ЄС не планує включати в 13-ий пакет санкцій нові заборони на російське виробництво. Таким чином алюмінієва галузь росіян знову залишиться без обмежувальних заходів.