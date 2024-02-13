Радник Байдена: "За цього президента НАТО буде на передовій захисту Європи"

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі відреагував на слова Дональда Трампа щодо заохочення нападу Росії на інші країни НАТО.
За повідомленням сайту Білого дому, на брифінгу у Вашингтоні Кірбі наголосив, що "за цього президента, поки Джо Байден є головнокомандувачем, НАТО є сильнішим, ніж будь-коли. Альянс, безумовно, стоїть на передовій захисту безпекового середовища Європи. Саме цим і повинен займатися президент: посилювати зв'язки та партнерства, а також надсилати потужний сигнал усім іншим країнам, що ми сприймаємо максимально серйозно 5 розділ Статуту НАТО".
Радник також додав: "Ви вже чули від президента Байдена, Господи, не знаю скільки разів, що ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО, якщо буде потрібно".
- Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії заявив, що "заохочуватиме" агресію Росії проти країн НАТО, які не будуть виконувати свої фінансові зобов'язання.
- Заява викликала обурення у лідерів демократичного світу: на неї відреагували Президент Європейської ради Шарль Мішель та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.