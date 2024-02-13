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Радник Байдена: "За цього президента НАТО буде на передовій захисту Європи"

Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні підкреслив зобов'язання США щодо захисту інших країн Альянсу

Радник Байдена: "За цього президента НАТО буде на передовій захисту Європи"
Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі
Фото: EPA/UPG

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі відреагував на слова Дональда Трампа щодо заохочення нападу Росії на інші країни НАТО.

За повідомленням сайту Білого дому, на брифінгу у Вашингтоні Кірбі наголосив, що "за цього президента, поки Джо Байден є головнокомандувачем, НАТО є сильнішим, ніж будь-коли. Альянс, безумовно, стоїть на передовій захисту безпекового середовища Європи. Саме цим і повинен займатися президент: посилювати зв'язки та партнерства, а також надсилати потужний сигнал усім іншим країнам, що ми сприймаємо максимально серйозно 5 розділ Статуту НАТО".  

Радник також додав: "Ви вже чули від президента Байдена, Господи, не знаю скільки разів, що ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО, якщо буде потрібно".

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