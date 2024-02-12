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ЄС планує запровадити санкції проти трьох китайський компаній за допомогу РФ, — Bloomberg

Це буде вперше, коли ЄС запровадить обмеження проти компаній у Китаї з моменту вторгнення Росії в Україну.

ЄС планує запровадити санкції проти трьох китайський компаній за допомогу РФ, — Bloomberg
Фото: Reuters

Європейський Союз планує запровадити нові торговельні обмеження щодо близько двадцяти компаній, зокрема і трьох китайських, яких звинувачують у підтримці російської агресії.

Як зазначає видання Bloomberg, у разі ухвалення санкцій, це буде перший випадок, коли ЄС запровадив обмеження для компаній у Китаї з моменту вторгнення Росії в Україну. 

Згідно з проєктом пропозиції, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, до списку також потрапили компанії з Гонконгу, Сербії, Індії та Туреччини.

Обмеження заборонять компаніям з ЄС торгувати з підсанкційними фірмами. Це питання є критично важливим для ЄС, який вважає Пекін одним з найважливіших торговельних партнерів, зокрема і для Німеччини, для якої Китай є найбільшим постачальником для виробників автомобілів.

Назви трьох компаній не повідомляють, але зазначають, що згідно з документом, компанії, що займаються переважно технологіями та електронікою, звинувачуються у "сприянні військовому і технологічному посиленню Росії або розвитку російського сектору оборони і безпеки".

  • Європейський Союз планує запровадити санкції проти близько 55 компаній і понад 60 осіб у рамках нового пакету заходів до другої річниці вторгнення Росії в Україну.
  • Раніше зазначалося, що Європейська комісія не додаватиме жодних нових заборон на імпорт у свій наступний пакет санкцій проти Росії, оскільки пропозиція 13-го пакету набуває остаточної форми.
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