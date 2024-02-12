Польща збільшує чисельність армії через загрозу війни, — Times

Західні лідери стурбовані тим, що Європа не в змозі захистити себе без американської підтримки.

Менше, ніж за десятиліття армія Польщі збільшилася за чисельністю удвічі — з 95 000 до 200 000 осіб. Євпропейські країни занепокоєні тим, що континент не зможе протистояти ворогу без підтримки США, — пише видання The Times.

Менш ніж за десять років, чисельність польських збройних сил збільшилася приблизно вдвічі у тому числі з 148 000 діючих військовослужбовців і створеними у 2015 році силами територіальної оборони чисельністю 38 000 осіб.

Кінцевою метою є загальна чисельність армії в 300 000 осіб, що дозволить Польщі стати найбільшою сухопутною армією НАТО в Європі.

Серез військової техніки Польща планує створити арсенал із 1600 бойових танків, що більше, ніж у Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії разом узятих.

Прогнозовано, що цього року витрати на оборону у Польщі зростуть до 3% ВВП, а за деякими розрахунками можуть перевищити 4%, що стане найвищим показником у НАТО.

"Ми робимо це для того, щоб створити такий рівень стримування, щоб у Путіна не було бажання нападати на Польщу", — сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю The Times.

Програма переозброєння Польщі серйозно почалася наприкінці 2018 року. У неї дві головні цілі.

Прив'язати до себе США як головного гаранта безпеки Польщі, подвоївши видатки на оборону і замовивши величезну кількість передового американського обладнання: 366 танків M1 Abrams, 486 реактивних систем залпового вогню Himars, щонайменше 32 бойові літаки F-35.

Масштаб: у той час як західноєвропейські країни вкладали мільярди у високотехнологічні, але надзвичайно дорогі системи, Польща задовго до 24 лютого 2022 року зрозуміла, що в сухопутній війні в Європі справді важлива кількість.

Міністр оборони додає, що сухопутні війська, як і раніше, залишаються найважливішим елементом збройних сил.

"Багато самопроголошених експертів стверджували, що сучасна війна вестиметься здебільшого в кіберпросторі або з використанням легкої піхоти та безпілотних систем. Однак, як показала реальність, вони помилялися... ", — каже Маріуш Блащак.