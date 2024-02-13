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Міністра оборони Італії госпіталізували з підозрою на перикардит

Перикардит — це запалення внутрішньої оболонки серця, яке викликає біль у грудях, але зазвичай не є серйозним.

Міністра оборони Італії госпіталізували з підозрою на перикардит
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вночі був госпіталізований у Римі з підозрою на перикардит, повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністерства.

Джерело у міністерстві повідомило, що 60-річний Крозетто був “у дуже хорошій формі і може бути виписаний пізніше цього дня, але перевірки стану здоров’я все ще тривають”.

За даними міністерства, Крозетто відчував сильний біль у грудях і самостійно дійшов до відділення невідкладної допомоги лікарні Сан-Карло ді Нансі в Римі. Він перебував під наглядом і пройшов коронографію серця.

У дописі на платформі X міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні побажав Крозетто швидкого одужання: “Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами найближчим часом”.

Зазначимо, що завтра, 14 лютого, має відбутися засідання союзників України у форматі “Рамштайн”, у якому також мав би взяти участь Гвідо Крозетто. 

Раніше стало відомо про проблеми зі здоров’ям у очільника Пентагону Ллойда Остіна.

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