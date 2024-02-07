Італійська компанія Beretta продовжує постачати зброю Росії, — The Insider

До РФ продовжують надходити товари інших збройових марок, якими володіє холдинг Beretta: карабіни Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger і Tikka, патрони Norma, RWS і Sako .

Італійська компанія Beretta попри європейські санкції РФ, досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну дочірню компанію і компанії збройового барона Михайла Хубутії.

Про це ідеться у спільному розслідуванні The Insider та IrpiMedia.

Італійська компанія з виготовлення зброї Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "доньку" і компанії збройового барона Михайла Хубутії. ЄС запровадив заборону на постачання нарізної вогнепальної зброї у 2014 році, але це не заважає ільталійській фірмі завозити тисячам гвинтівки, пістолети та патрони з Німеччини, Фінляндії та Італії. Бренди не соромляться рекламувати свою продукцію прямо у Гостинному дворі, а вироблені в Італії деталі використовують у новій моделі карабіна концерну "Калашников".

Михайло Хубутія народився в Грузії, служив у підмосковних Хімках, а потім відкрив із друзями кооператив, який пізніше переріс у торговельний бізнес. В основу його лягло полювання - батько Хубутії був затятим мисливцем. Перший магазин "Царське полювання" Хубутія відкрив у центрі Москви, на відкриття приходив навіть Юрій Лужков. Хубутія дружив з Йосипом Кобзоном, тісно спілкувався з Борисом Громовим, який став губернатором Московської області.

Водночас Хубутія зумів стати "неформальним представником" Грузії у Росії та під час російсько-грузинської війни 2008 року, зокрема був переговорником. А у 2014 році став членом Ради з міжнаціональних відносин при президентові РФ і отримав кілька нагород.

Але, як вказує видання, головною справою його життя була зброя.

Однією із найбільших компаній у збройовому бізнесі Хубутії є ТОВ «Російський Орел». Це значний імпортер стрілецької зброї з виручкою 908 млн. рублів за підсумками 2022 року. «Російський Орл» має дві ліцензії на продаж патронів і на торгівлю цивільною та службовою зброєю та основними частинами вогнепальної зброї. Але важливіше те, хто є власником компанії та діловим партнером Хубутії.

19 травня 2010 року італійська компанія Beretta Industrie S.P.A. придбала 51% акцій "Російського Орла". Через кілька років, уже після окупації Криму, внаслідок серії угод Beretta Holding S.A. Inc. (герцогство Люксембург) стала власником 57,95% російської компанії.

Через два роки після початку війни головна сторінка сайту "Російського Орла" буквально свідчить:

"Офіційний дистриб'ютор Beretta Holding в Росії. Регулярні оптові поставки зброї, оптики і спорядження іноземного виробництва".

Сайт пропонує мисливцям зареєструвати на ньому свою рушницю Beretta, щоб безкоштовно отримати другий рік гарантії.

До РФ продовжують надходити товари інших збройових марок, якими володіє холдинг Beretta: карабіни Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger і Tikka, патрони Norma, RWS і Sako.

У переважній кількості випадків імпортерами цієї зброї виступали або ТОВ "Російський Орел", яке безпосередньо належить Beretta, або пов'язані з "Російським Орлом" компанії Хубутії.

Із загальної кількості поставок європейської зброї в Росію, що порушують санкції, майже половина припадає на продукцію компаній, які належать Beretta.

Загалом після початку війни, за даними Insider, в Росію потрапили понад 835 тисяч патронів і 5,9 тисячі одиниць стрілецької зброї, вироблених холдингом. У переважній кількості випадків імпортерами були ТОВ "Російський Орел" і пов'язані з ним і Хубутією фірми.

Практично весь імпорт компаній Михайла Хубутії можна розділити на чотири товарні групи:

пістолети;

мисливські рушниці;

снайперські гвинтівки;

боєприпаси до цих видів зброї.