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Шольц летить на зустріч із Байденом: "Настав момент, коли маємо зробити необхідне – спільно дати Україні можливість захиститися"

Він вважає недостатніми зусилля США і Європи. 

Шольц летить на зустріч із Байденом: "Настав момент, коли маємо зробити необхідне – спільно дати Україні можливість захиститися"
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц полетить до США на зустріч із президентом Джо Байденом. На переговорах йтиметься про необхідність підтримати Україну, пише Telegraph.

Шольц сказав, що потрібно знайти шлях, щоб разом зробити більше. Він вважає, що того, що уже пообіцяли Європа і США, все ще недостатньо. 

Канлцер додав, що Німеччина зробила "дуже великий внесок", але лише її зусиль недостатньо. 

"Зараз той момент, коли ми маємо зробити те, що необхідно – тобто спільно дати Україні можливість захиститися", – сказав він.

  • Шольц неодноразово виступав із закликами посилити допомогу Україні, особливо з боку країн Євросоюзу. Німеччина залишається країною, яка зробила найбільший внесок у підтримку з-поміж країн ЄС. Водночас Берлін все ще не наважився дати українцям далекобійні ракети Taurus.
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