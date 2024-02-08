Шольц летить на зустріч із Байденом: "Настав момент, коли маємо зробити необхідне – спільно дати Україні можливість захиститися"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц полетить до США на зустріч із президентом Джо Байденом. На переговорах йтиметься про необхідність підтримати Україну, пише Telegraph.

Шольц сказав, що потрібно знайти шлях, щоб разом зробити більше. Він вважає, що того, що уже пообіцяли Європа і США, все ще недостатньо.

Канлцер додав, що Німеччина зробила "дуже великий внесок", але лише її зусиль недостатньо.

"Зараз той момент, коли ми маємо зробити те, що необхідно – тобто спільно дати Україні можливість захиститися", – сказав він.