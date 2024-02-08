Україна відправила зерновим коридором 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці для Нігерії​

Йдеться про балкер SKY GATE . Це перше судно цього року, яке зафрахтувала Всесвітня продовольча програма ООН у рамках GrainFromUkraine .

Україна в межах ініціативи Grain From Ukraine відправила зерновим коридором до Нігерії 25 тисяч тонн гуманітарної пшениці.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Йдеться про балкер SKY GATE. Це перше судно цього року з гуманітарною пшеницею, яке зафрахтувала Всесвітня продовольча програма ООН у рамках GrainFromUkraine.

"Український коридор сьогодні — основний шлях для доступу продукції українських аграріїв на світові ринки. Це є значущим не лише для економічного відновлення України, а й для підтримки продовольчої безпеки світу. За пів року з портів Великої Одеси експортовано понад 15 млн тонн українських зернових вантажів. І ми відновлюємо постачання гуманітарної пшениці в рамках програми Grain From Ukraine для країн, які опинились на межі голоду", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Що таке GrainFromUkraine