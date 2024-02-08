У США запропонували законопроєкт про кошти Україні на заміну проваленого: без включення міграційної політики

Комітет із асигнувань запропонував законопроєкт "на заміну" великого фінансового пакету, що передбачав надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню та міграційну реформу. В новій пропозиції питання внутрішнього кордону немає, повідомила Посол України в США Оксана Маркарова.

Вона назвала відсутність підтримки "великого" законопроєкту на $118 млрд очікуваною. Це пов'язано з відсутністю угоди щодо міграційної реформи.

"Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа «на заміну», який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні (60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю та Тайваню", – сказала вона.

Також Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення (аналог нашого "повернення на голосування"), яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляду по суті “чистого” законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для цього потрібно буде 60 голосів. Лідер більшості в Сенаті Чак Шуммер повідомив, що має намір винести на голосування питання припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-Тихоокеанського регіону, 8 лютого.

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