У США запропонували законопроєкт про кошти Україні на заміну проваленого: без включення міграційної політики

Комітет із асигнувань запропонував законопроєкт "на заміну" великого фінансового пакету, що передбачав надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню та міграційну реформу. В новій пропозиції питання внутрішнього кордону немає, повідомила Посол України в США Оксана Маркарова.
Вона назвала відсутність підтримки "великого" законопроєкту на $118 млрд очікуваною. Це пов'язано з відсутністю угоди щодо міграційної реформи.
"Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа «на заміну», який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні (60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю та Тайваню", – сказала вона.
Також Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення (аналог нашого "повернення на голосування"), яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляду по суті “чистого” законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для цього потрібно буде 60 голосів. Лідер більшості в Сенаті Чак Шуммер повідомив, що має намір винести на голосування питання припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-Тихоокеанського регіону, 8 лютого.
Контекст
- Учора Сенат США знову заблокував розгляд законопроєкту, що передбачав надання Україні понад 60 млрд доларів, допомоги Ізраїлю, фінансування Тайваню та посилення міграційної політики на кордоні із Мексикою. Для розгляду документу потрібно було 60 голосів, а "за" набралося лише 49. Більшість республіканців очікувано проголосувала проти, оскільки вони вимагають іще жорсткіших міграційних заходів. Проти також виступили п'ятеро демократів, які навпаки вважають пропоновану міграційну політику надто суровою, а до того ж не хочуть допомагати армії Ізраїлю на тлі війни в Газі, писало The Guardian. Це вже не перше блокування – у грудні законопроєкт про кошти Україні, Ізраїлю, Тайваню і міграційну реформу теж не набрав необхідних 60 голосів.
- Білий дім ще з грудня наголошував, що в США закінчуються гроші для оборонної підтримки українців. Адміністрація Джо Байдена пішла на поступки республіканцям у питання міграційної реформи, і демократи разом із ними працювали над компромісним законопроєктом, що дозволив би профінансувати міжнародну допомогу і внутрішній кордон. Однак республіканці, попри це, вирішили надати на розгляд законопроєкт із допомогою винятково Ізраїлю – його "провалили" ще на етапі Розгляду в Палаті представників.
- Джо Байден закликав Конгрес ухвалити додаткове фінансування для України та Ізраїлю разом із питанням кордону. Президент США зауважив, що Володимир Путін "робить ставку" на те, що законопроєкт не буде підтриманий у Конгресі США, і затримка голосування грає йому на користь.