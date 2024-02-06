Байден звинуватив Трампа у зриві голосування за безпеку кордону США та допомогу Україні

Байден вважає, що Володимир Путін "робить ставку" на те, що законопроєкт не буде підтриманий у Конгресі США, і затримка голосування грає йому на користь.

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом прийняти закон про додаткові асигнування на надзвичайні ситуації у сфері національної безпеки. Він заявив, що цей закон зробить США безпечнішими, а легальну імміграцію – більш ефективною.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Це найсуворіший і найсправедливіший закон, який будь-коли пропонувався щодо кордону”, – сказав Джо Байден.

Цим проєктом передбачаються 1500 прикордонників і офіцерів для охорони кордону, 100 передових одиниць для виявлення фентанілу, 100 додаткових імміграційних суддів, скорочення процесу розгляду імміграційних справ, який наразі займає від п’яти до семи років, прискорення терміну отримання дозволу на роботу для новоприбулих.

Байден також нагадав, що Україна перебуває у скрутному становищі, захищаючись від жорстокого російського нападу.

“Годинник тікає. Кожен тиждень, кожен місяць, який проходить без нової допомоги для України, означає менше артилерійських снарядів, менше систем протиповітряної оборони, менше засобів для захисту України від російських ударів. Це саме те, чого хоче Путін. Українці борються мужньо”, - сказав Байден.

Президент США зауважив, що Володимир Путін "робить ставку" на те, що законопроєкт не буде підтриманий у Конгресі США, і затримка голосування грає йому на користь.

"Ми не можемо зараз піти. Саме на це робить ставку Путін. Підтримати цей законопроєкт – це протистояти Путіну. Протистояти цьому законопроєкту значить грати йому на руку. Як я вже говорив раніше, ставки у цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною, і витрати для американців, наших союзників і партнерів зростуть. Для тих республіканців у Конгресі, які думають, що можуть перешкоджати фінансуванню України і не нести відповідальності - Історія спостерігає. Історія спостерігає, і нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута", - попередив Джо Байден.

Він наголосив, що республіканці повинні визначитись - роками вони говорили, що хочуть домогтися безпеки кордону, і тепер у них є найсильніший прикордонний законопроєкт, який коли-небудь бачили США.

На думку президента США, законопроєкт може бути не проголосований через позицію експрезидента США Дональда Трампа, який вважає, що це погано для нього в політичному плані.

“Він краще використає цю проблему як зброю, ніж фактично вирішить її”, – пояснив Байден.

Він закликав законодавців згадати зобов'язання перед американським народом та “продемонструвати хребет”, зробивши те, “що вони вважають правильним”.

"Я розумію, що колишній президент відчайдушно намагається зупинити цей законопроєкт. Тому що він не зацікавлений у вирішенні проблеми кордону... Отже, республіканці мають вирішити, кому вони служать. Дональд Трамп має намір вирішувати проблеми чи просто використовувати ці проблеми в політичних цілях? Я знаю відповідь про себе. Я служу американському народу. Я тут, щоб вирішувати проблеми", – наголосив Джо Байден, і нагадав, що за процесом прийняття цього рішення спостерігає увесь світ.

"Якщо законопроєкт провалиться, американський народ знатиме чому. Щодня з цього моменту до листопада американський народ знатиме, що єдина причина, чому кордон не є безпечним - це Дональд Трамп і його друзі-республіканці", - підсумував Байден.

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