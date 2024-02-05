Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)

Вчора сенатори оприлюднили двопартійну угоду щодо запровадження нових імміграційних обмежень США та розблокування мільярдів доларів допомоги Україні, пише Bloomberg.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та його колега-республіканець Мітч Макконнелл підтримують компроміс у 118,3 мільярда доларів, який включає фінансування Ізраїлю.

Україні пропонується асигнування у розмірі 60 мільярдів доларів. На міграційну політику хочуть виділити 20 мільярдів доларів, що на 6 мільярдів більше запиту адміністрації президента Джо Байдена.

Сенат планує провести перше процедурне голосування щодо цього законопроєкту в середу, 7 лютого.

Водночас ймовірний кандидат на президентську посаду від Республіканської партії Дональд Трамп категорично виступає проти цього, як і багато консерваторів у Палаті представників.

Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав 370-сторінковий законопроєкт “мертвим після прибуття” до Палати представників. А лідер більшості Стів Скаліз, другий за рейтингом лідер республіканської Палати представників, заявив, що закон не отримає голосів.

“Сенатори повинні “заглушити” тих, хто хоче, щоб ця угода провалилася заради їхньої власної політичної мети”, − заявив вчора Шумер.

Республіканці Палати представників можуть спробувати змінити угоду на свою користь. Симпатики України, такі як МакКоннелл, також можуть спробувати включити допомогу в майбутні законопроєкти про фінансування, необхідні для гарантування роботи уряду США, якщо ситуація в прикордонній політиці буде тупикова.

Байден заявив, що “рішуче” підтримує компроміс, додавши, що законопроєкт дасть йому нові повноваження “закрити” кордон, щоб зупинити міграцію. За його словами, угода зробить процес надання притулку “справедливішим та ефективнішим” і прискорить отримання дозволів на роботу для тих, хто відповідає критеріям.

Допомога Україні: що передбачає законопроєкт

Як повідомила посол України у США Оксана Маркарова 60 мільярдів доларів для Києва хочуть розподілити так:

Оборонні видатки становлять 50,43 мільярдів доларів:

$48,4 млрд – Міністерству оборони США на подальшу підтримку України в її боротьбі з росією до 31 грудня 2024 року включно, а саме:

$19,85 млрд – на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США;

$13,8 млрд – на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у оборонно-промислової бази США;

$14,8 млрд – на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші заходи підтримки.

$8 млн − для Генерального інспектора Міністерства оборони для продовження нагляду за допомогою Україні з боку США.

$1,6 млрд − для зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів у протиповітряній обороні, артилерії, морській безпеці, технічному обслуговуванні та підтримці;

$300 млн − на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права;

$100 млн − на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення.

На економічну, фінансову, цивільна та ядерна безпеку виділяють 9,654 мільярдів доларів:

$7,85 млрд − на пряму бюджетну підтримку України. Законопроектом передбачено заборону на відшкодування пенсій за рахунок прямої бюджетної підтримки США;

$1,58 млрд − на розбудову самодостатньої української економіки у пріоритетних секторах, як-от транспорт та енергетика, а також розвиток приватного сектору;

$25 млн − Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки зусиль з відновлення та підвищення стійкості в Молдові та на українських територіях, відвойованих у росії;

$50 млн − для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки, зокрема внаслідок вторгнення росії в Україну.

$149 млн − Національній адміністрації з ядерної безпеки США.

Гуманітарна допомога передбачає:

$2,3 млрд − Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США на допомогу новоприбулим біженцям, у тому числі для надання українцям, які отримали гуманітарний пароль у 2024 фінансовому році тих самих переваг, що отримали українці за гуманітарним паролем у 2022 та 2023 фінансових роках;

$9,2 млрд − на підтримку глобальних зусиль з надання гуманітарної допомоги через Державний департамент та USAID шляхом надання надзвичайної продовольчої допомоги, житла та базових послуг населенню, яке потерпає від наслідків складних і тривалих криз, зокрема в Україні, Газі та на Західному березі річки Йордан, у Східній Африці, Південній Азії та інших регіонах світу. Відповідно до бюджетних правил США гуманітарні кошти не розписуються в бюджеті та будуть виділятися на потребу.

$299 млн − Державному департаменту США та USAID на підтримку захисту дипломатичних об'єктів США в Україні та Ізраїлі, а також інших об'єктів, що перебувають у зоні ризику; крім того, на надання послуг американським громадянам, які потребують допомоги за кордоном;

$25 млн − для офісів Генеральних інспекторів Державного департаменту США та USAID для нагляду за додатковим фінансуванням.

Зміни у міграційній політиці Сполучених Штатів

Згідно з цією пропозицією, Міністерство внутрішньої безпеки у країні зможе відмовляти більшості мігрантів, які шукають притулку, на кордоні, коли кількість осіб досягне 4000 у день протягом тижня. За 5000 середньодобових осіб на тиждень − або 8500 у будь-який день − адміністрація буде зобов'язана відмовляти мігрантам.

Порогові рівні набагато нижчі від нинішніх міграційних потоків. Лише у грудні Митна та прикордонна служба США зафіксувала понад 302 000 шукачів притулку на кордоні США та Мексики.

Законопроєкт також ускладнить отримання притулку в США, посиливши критерії успішного розгляду заяви, що ґрунтуються на реальних побоюваннях переслідування, та обмежить впуск мігрантів у країну, залишаючи більше осіб, які перетинають кордон, під вартою або застосовуючи до них прискорені процедури депорації.

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