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На Хмельниччині через негоду знеструмлено 20 населених пунктів

Без електроенергії залишилися 2677 абонентів.

На Хмельниччині через негоду знеструмлено 20 населених пунктів
Фото: EPA/UPG

На Хмельниччині через негоду знеструмлено 20 населених пунктів, без електроенергії залишилися понад 2600 абонентів.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Станом на ранок в області внаслідок негоди знеструмлено 20 населених пунктів (із них 13 частково) у Городоцькій, Кам'янець-Подільській, Старокостянтинівській громадах. Без електроенергії залишилися 2677 абонентів, зокрема 2601 побутових і 76 непобутових", - ідеться в повідомленні.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків негоди. Задіяно шість бригад, 14 робітників і шість одиниць техніки.

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