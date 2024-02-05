Бійці Нацгвардії за тиждень знищили більше сотні одиниць російської техніки

Підрозділи Нацгвардії України продовжують знищувати техніку російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба МВС України.
Протягом минулого тижня бійці НГУ знищили:
- артилерійські системи – 44
- танки – 24
- БМП – 6
- ББМ – 43
- РСЗВ – 2
- автомобільна техніка – 52 одиниці
- склади боєкомплекту – 5
- Бійці Національної гвардії в січні знищили й вивели з ладу 112 російських танків.
- Бійці 1 штурмового загону Центру спеціального призначення “Омега” Нацгвардії знищили російський танк Т-90 “Прорив”.