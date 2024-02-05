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Бійці Нацгвардії за тиждень знищили більше сотні одиниць російської техніки

Серед знищеної нацгвардійцями техніки - 24 танки.

Бійці Нацгвардії за тиждень знищили більше сотні одиниць російської техніки
Бійці Нацгвардії України
Фото: EPA/UPG

Підрозділи Нацгвардії України продовжують знищувати техніку російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

Протягом минулого тижня бійці НГУ знищили:

  • артилерійські системи – 44
  • танки – 24
  • БМП – 6
  • ББМ – 43
  • РСЗВ – 2
  • автомобільна техніка – 52 одиниці
  • склади боєкомплекту – 5

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