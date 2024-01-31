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Нацгвардійці знову знищили російський “Прорив”

Вартість цього танку складає 4,5 млн доларів.

Нацгвардійці знову знищили російський “Прорив”
Боєць НГУ з дроном (архівне фото)
Фото: Пресслужба бригади "Спартан"

Бійці 1 штурмового загону Центру спеціального призначення “Омега” Нацгвардії знищили ще один російський танк.

Про це повідомила пресслужба Центру спеціального призначення НГУ "Омега".

БІйці “Омеги” вчергове знищили російський Т-90М “Прорив” на Авдіївському напрямку.

“Ворожий танк рухався до лісосмуги щоб зайняти вогневу позицію, але оператори БПЛА виявили та відправили йому “сердешне вітання” від волонтерів у вигляді потужного заряду FPV дрону”, - повідомили в пресслужбі.

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Вартість знищеного Т-90М “Прорив” складає приблизно 4,5 млн доларів.

  • Бійці Центру спеціального призначення “Омега” Національної гвардії України знищили російський танк Т-90М “Прорив”.

  • Бійці Сил спецоперацій (ССО) на Південному напрямку допомогли знищити та пошкодили важку техніку російських окупантів.

  • За 10 днів роботи одна з груп ударних БпАК 73-го морського центру ССО знищила дивізіон артилерійських засобів противника.

  • Під час повітряної розвідки на Херсонському напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили та знищили РСЗВ БМ-21 “Град”. З неї ворожа армія вела обстріл цивільного населення Миколаївщини.
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