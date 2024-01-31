Бійці 1 штурмового загону Центру спеціального призначення “Омега” Нацгвардії знищили ще один російський танк.

Про це повідомила пресслужба Центру спеціального призначення НГУ "Омега".

БІйці “Омеги” вчергове знищили російський Т-90М “Прорив” на Авдіївському напрямку.

“Ворожий танк рухався до лісосмуги щоб зайняти вогневу позицію, але оператори БПЛА виявили та відправили йому “сердешне вітання” від волонтерів у вигляді потужного заряду FPV дрону”, - повідомили в пресслужбі.

Вартість знищеного Т-90М “Прорив” складає приблизно 4,5 млн доларів.