Бійці 1 штурмового загону Центру спеціального призначення “Омега” Нацгвардії знищили ще один російський танк.
Про це повідомила пресслужба Центру спеціального призначення НГУ "Омега".
БІйці “Омеги” вчергове знищили російський Т-90М “Прорив” на Авдіївському напрямку.
“Ворожий танк рухався до лісосмуги щоб зайняти вогневу позицію, але оператори БПЛА виявили та відправили йому “сердешне вітання” від волонтерів у вигляді потужного заряду FPV дрону”, - повідомили в пресслужбі.
Вартість знищеного Т-90М “Прорив” складає приблизно 4,5 млн доларів.
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