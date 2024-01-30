Головне за вівторок, 30 січня: відбиті штурми на Мар'їнському напрямку, нова версія законопроєкту про мобілізацію

Бої під Авдіївкою, 78 бойових зіткнень, ворожі обстріли, вибухи на Харківщині. Яким запам’ятається 706-й день повномасштабної війни.

Російська ракета влучила у подвір’я на Дніпропетровщині

Сьогодні, 30 січня, Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

Про це стало відомо з картки законопроєкту № 10449 від 30.01.2024 на сайті Верховної Ради.

“Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами”, - зазначили в Міноборони.

На думку Кабміну, наданий ним проєкт закону визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних. Водночас ця версія законопроєкту від попередньої відрізняється не разюче.

Докладніше – тут.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 78 бойових зіткнень.

Ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак окупантів у районі Авдіївки та ще 9 атак поблизу Первомайського та Невельського, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 14 разів безуспішно намагалися поліпшити тактичне положення. Так на напрямку Солодке-Костянтинівка наші захисники відбили штурм противника, під час якого ворог застосував 12 одиниць бронетехніки. В результаті бою було знищено 2 танки, 6 МТ-ЛБ та 1 БМП ворога. Отримавши гідну відсіч, окупанти зазнали значних втрат та відступили.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 30 січня – в нашій новині.

Росіяни ввечері 30 січня завдали ударів по Золочівській та Малоданилівській громадам Харківської області.

“Увечері ворог завдав ударів по Золочівській громаді Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, потерпілих немає”. - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що росіяни також повторно вдарили ракетою по населеному пункту Малоданилівської громади - ймовірно, застосувавши Іскандер-М. Деталі цього удару уточнюються, наразі без постраждалих.

Сьогодні вдень окупанти вдарили по Харківщині, приліт був у близькому передмісті Харкова.

Російська ракета поцілила у подвір’я в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

"Сьогодні у нас «приліт» в Синельниківському районі. Ракета поцілила на подвір'я місцевих", – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він додав, що в результаті ракетного удару частково зруйнований житловий будинок. Крім того, пошкоджена ще 31 оселя, потрощені кілька господарських споруд.

"Зачепило гараж та лінію електропередач. Люди вціліли", – зазначив начальник ОВА.

Кабмін ухвалив постанову, якою спростили систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців.

Про це повідомило Міністерство оборони України. Тепер міністерство отримує спрощений доступ до деяких державних реєстрів і можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

У Міноборони пояснили, що це дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців - полонених або зниклих безвісти.

Зміни також стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих, яким належить одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!