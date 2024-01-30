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Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
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Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію

Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генштабом, урядом та нардепами.

Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Українські військовослужбовці
Фото: Вечірній Київ/Борис Корпусенко

Сьогодні, 30 січня, Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

Про це стало відомо з картки законопроєкту № 10449 від 30.01.2024 на сайті Верховної Ради.

“Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами”, - зазначили в Міноборони.

Наданий Кабміном проєкт закону визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

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Міноборони надало тезову інформацію про основні положення законопроєкту

Фото: Пресслужба Міноборони

Фото: Пресслужба Міноборони

Фото: Пресслужба Міноборони

Фото: Пресслужба Міноборони

Фото: Пресслужба Міноборони

Фото: Пресслужба Міноборони

Що відомо про закон про мобілізацію

  • Над законопроєктом про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати працювали декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25. Демобілізацію не пропонували, але передбачили відпочинок для тих, хто захищає Україну зараз. 

  • Почали розгляд документу на профільному парламентському комітеті ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

  • На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, адже це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.

  • 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.

  • 15 січня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявляла, що нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Верховної Ради через декілька тижнів.

Законопроєкт про мобілізацію мають розглянути в першому читанні 6 лютого. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.

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