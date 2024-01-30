Сьогодні, 30 січня, Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

Про це стало відомо з картки законопроєкту № 10449 від 30.01.2024 на сайті Верховної Ради.

“Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами”, - зазначили в Міноборони.

Наданий Кабміном проєкт закону визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.

Міноборони надало тезову інформацію про основні положення законопроєкту

Над законопроєктом про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати працювали декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25. Демобілізацію не пропонували, але передбачили відпочинок для тих, хто захищає Україну зараз.

Почали розгляд документу на профільному парламентському комітеті ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, адже це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.

11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.