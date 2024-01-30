Сьогодні, 30 січня, Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.
Про це стало відомо з картки законопроєкту № 10449 від 30.01.2024 на сайті Верховної Ради.
“Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами”, - зазначили в Міноборони.
Наданий Кабміном проєкт закону визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних.
Міноборони надало тезову інформацію про основні положення законопроєкту
Що відомо про закон про мобілізацію
-
Над законопроєктом про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати працювали декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25. Демобілізацію не пропонували, але передбачили відпочинок для тих, хто захищає Україну зараз.
-
Почали розгляд документу на профільному парламентському комітеті ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
-
На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, адже це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
-
11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
-
15 січня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявляла, що нову редакцію законопроєкту про мобілізацію внесуть на розгляд до Верховної Ради через декілька тижнів.
Законопроєкт про мобілізацію мають розглянути в першому читанні 6 лютого. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.