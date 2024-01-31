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На Миколаївщині посадовець військової частини незаконно нарахував підлеглим 1 млн гривень, – ДБР

Підлеглі отримували “бойові” виплати, хоча у зоні бойових дій не перебували.

На Миколаївщині посадовець військової частини незаконно нарахував підлеглим 1 млн гривень, – ДБР
Фото: ДБР

На Миколаївщині правоохоронці повідомили про підозру начальнику штабу однієї з військових частин у незаконному нарахуванні підлеглим 1 млн гривень через недбалість. 

Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

СЛідство встановило, що посадовець з березня по липень 2022 року нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій.

При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин.

Посадовцю загрожує 8 років позбавлення волі. Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, раніше ДБР відкрило провадження щодо справи про вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині. Нацгардійця підозрюють у вбивстві двох цивільних жінок і двох правоохоронців.

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