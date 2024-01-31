На Миколаївщині посадовець військової частини незаконно нарахував підлеглим 1 млн гривень, – ДБР

На Миколаївщині правоохоронці повідомили про підозру начальнику штабу однієї з військових частин у незаконному нарахуванні підлеглим 1 млн гривень через недбалість.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
СЛідство встановило, що посадовець з березня по липень 2022 року нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій.
При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин.
Посадовцю загрожує 8 років позбавлення волі. Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.
Нагадаємо, раніше ДБР відкрило провадження щодо справи про вбивство нацгвардійцем чотирьох осіб на Донеччині. Нацгардійця підозрюють у вбивстві двох цивільних жінок і двох правоохоронців.