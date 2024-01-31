Вибух у столичному суді: судитимуть шістьох працівників ізолятора

Завершилося досудове розслідування вибухів у Шевченківському районному суді Києва. Подія трапилася ще 5 липня 2023. Тоді у конвойному приміщенні приміщенні суду здетонували саморобні пристрої, які проніс підсудний. Він загинув, поранення отримали двоє поліцейських.

"До суду направлені обвинувальні акти щодо шести співробітників ДУ "Київський слідчий ізолятор", – повідомили у Державному бюро розслідувань.

Там зазначили, що слідство встановило хронологію подій того дня.

Підсудному, який і спричинив вибух, вдалось пронести саморобні пристрої до приміщення суду через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби.

"Зокрема, співробітники ДУ «Київський слідчий ізолятор» вивели його з камери та повели до корпусу: де здійснювалась його передача конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей, у тому числі наплічника. Не провели особистий обшук та не перевірили особисті речі й працівники конвойної служби. Їх навіть не здивував той факт, що при температурі +28, людина, яку вони конвоювали зі слідчого ізолятора до суду, була одягнена у теплий светр", – йдеться у повідомленні Бюро.

Крім того, під час обшуків у камері, де утримувався обвинувачений, правоохоронці вилучили гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини, частина яких згідно з експертними дослідженнями входили до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували у суді.

Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Слідчі з’ясували, що заборонені речі опинились у камері через неналежне виконання своїх службових обов’язків співробітниками слідчого ізолятора.

"Зокрема, троє працівників СІЗО протягом тривалого часу підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, а фактично перевірки не проводили. Тож, утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами, які їм різними шляхами передавали зовні", – зазначило ДБР.

Три працівники Київськогослідчого ізолятора обвинувачуються у службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За цією статтею їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Також ще троє співробітників ізолятора обвинувачуються у службовому підробленні. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.