Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
ГоловнаСуспільствоЖиття

Вибух у столичному суді: судитимуть шістьох працівників ізолятора

Через службову недбалість працівників ізолятора підсудному вдалося зібрати вибухівку у власній камері. 

Вибух у столичному суді: судитимуть шістьох працівників ізолятора
Фото: Радіо Свобода

Завершилося досудове розслідування вибухів у Шевченківському районному суді Києва. Подія трапилася ще 5 липня 2023. Тоді у конвойному приміщенні приміщенні суду здетонували саморобні пристрої, які проніс підсудний. Він загинув, поранення отримали двоє поліцейських.

"До суду направлені обвинувальні акти щодо шести співробітників ДУ "Київський слідчий ізолятор", – повідомили у Державному бюро розслідувань.

Там зазначили, що слідство встановило хронологію подій того дня. 

Підсудному, який і спричинив вибух, вдалось пронести саморобні пристрої до приміщення суду через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби. 

"Зокрема, співробітники ДУ «Київський слідчий ізолятор» вивели його з камери та повели до корпусу: де здійснювалась його передача конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей, у тому числі наплічника. Не провели особистий обшук та не перевірили особисті речі й працівники конвойної служби. Їх навіть не здивував той факт, що при температурі +28, людина, яку вони конвоювали зі слідчого ізолятора до суду, була одягнена у теплий светр", – йдеться у повідомленні Бюро. 

Крім того, під час обшуків у камері, де утримувався обвинувачений, правоохоронці вилучили гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини, частина яких згідно з експертними дослідженнями входили до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували у суді.

Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Слідчі з’ясували, що заборонені речі опинились у камері через неналежне виконання своїх службових обов’язків співробітниками слідчого ізолятора. 

"Зокрема, троє працівників СІЗО протягом тривалого часу підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, а фактично перевірки не проводили. Тож, утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами, які їм різними шляхами передавали зовні", – зазначило ДБР. 

Три працівники Київськогослідчого ізолятора обвинувачуються у службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За цією статтею їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. 

Також ще троє співробітників ізолятора обвинувачуються у службовому підробленні. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.

  • За повідомленнями ЗМІ, вибух вчинив Ігор Гуменюк, обвинувачуваний у скоєнні теракту під Верховною Радою у 2015 році. Чоловік загинув.
  • Крім Гуменюка, обвинувачуваним у теракті під парламентом 2015 року був ще один чоловік – Сергій Крайняк.31 серпня 2015 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила президентський законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Там були скандальні норми про особливості самоврядування Донецької і Лугансьаої областей, де вже почалася війна. Проти законопроєкту виступали активісти та деякі політсили в парламенті
  • Після голосування під будівлею парламенту почалися сутички мітингувальників, які виступали проти голосування за законопроєкт, з правоохоронцями. В результаті зіткнень і вибуху гранати загинули четверо нацгвардійців.
  • Були затримані Ігор Гуменюк – боєць батальйону "Січ" і Сергій Крайняк – боєць добровольчого батальйону "Карпатська Січ".
  • Гуменюка звинувачують у тому, що той нібито кидав гранату, а Крайняк нібито кинув димову шашку, щоб прикрити дії Гуменюка. Обом інкримінували участь у терористичній організації, Гуменюку – також незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою, опір правоохоронцям.
  • Гуменюку і Крайняку загрожувало максимальне покарання – довічне ув'язнення. Вони перебували в Київському СІЗО на Лук'янівці. Своєї провини не визнавали.
  • Крайняка випустили з-під варти в травні 2020. І він, і Гуменюк говорили, що в СІЗО з них вибивали покази, писав "Судовий репортер". За даними "Судового репортера", Гуменюку запобіжний весь час продовжували, і справа була фактично підвішена через відсутність повного складу суддів і одного з обвинувачених – Крайняка. Крайняк з 30 травня був закріплений за одною військовою частиною і, за інформацією його адвоката, не зможе з’являтися судові засідання протягом невизначеного строку. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies