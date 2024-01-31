Вибух у столичному суді: судитимуть шістьох працівників ізолятора

Завершилося досудове розслідування вибухів у Шевченківському районному суді Києва. Подія трапилася ще 5 липня 2023. Тоді у конвойному приміщенні приміщенні суду здетонували саморобні пристрої, які проніс підсудний. Він загинув, поранення отримали двоє поліцейських.
"До суду направлені обвинувальні акти щодо шести співробітників ДУ "Київський слідчий ізолятор", – повідомили у Державному бюро розслідувань.
Там зазначили, що слідство встановило хронологію подій того дня.
Підсудному, який і спричинив вибух, вдалось пронести саморобні пристрої до приміщення суду через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби.
"Зокрема, співробітники ДУ «Київський слідчий ізолятор» вивели його з камери та повели до корпусу: де здійснювалась його передача конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей, у тому числі наплічника. Не провели особистий обшук та не перевірили особисті речі й працівники конвойної служби. Їх навіть не здивував той факт, що при температурі +28, людина, яку вони конвоювали зі слідчого ізолятора до суду, була одягнена у теплий светр", – йдеться у повідомленні Бюро.
Крім того, під час обшуків у камері, де утримувався обвинувачений, правоохоронці вилучили гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини, частина яких згідно з експертними дослідженнями входили до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували у суді.
Слідчі з’ясували, що заборонені речі опинились у камері через неналежне виконання своїх службових обов’язків співробітниками слідчого ізолятора.
"Зокрема, троє працівників СІЗО протягом тривалого часу підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, а фактично перевірки не проводили. Тож, утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами, які їм різними шляхами передавали зовні", – зазначило ДБР.
Три працівники Київськогослідчого ізолятора обвинувачуються у службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За цією статтею їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Також ще троє співробітників ізолятора обвинувачуються у службовому підробленні. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.
- За повідомленнями ЗМІ, вибух вчинив Ігор Гуменюк, обвинувачуваний у скоєнні теракту під Верховною Радою у 2015 році. Чоловік загинув.
- Крім Гуменюка, обвинувачуваним у теракті під парламентом 2015 року був ще один чоловік – Сергій Крайняк.31 серпня 2015 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила президентський законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Там були скандальні норми про особливості самоврядування Донецької і Лугансьаої областей, де вже почалася війна. Проти законопроєкту виступали активісти та деякі політсили в парламенті
- Після голосування під будівлею парламенту почалися сутички мітингувальників, які виступали проти голосування за законопроєкт, з правоохоронцями. В результаті зіткнень і вибуху гранати загинули четверо нацгвардійців.
- Були затримані Ігор Гуменюк – боєць батальйону "Січ" і Сергій Крайняк – боєць добровольчого батальйону "Карпатська Січ".
- Гуменюка звинувачують у тому, що той нібито кидав гранату, а Крайняк нібито кинув димову шашку, щоб прикрити дії Гуменюка. Обом інкримінували участь у терористичній організації, Гуменюку – також незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою, опір правоохоронцям.
- Гуменюку і Крайняку загрожувало максимальне покарання – довічне ув'язнення. Вони перебували в Київському СІЗО на Лук'янівці. Своєї провини не визнавали.
- Крайняка випустили з-під варти в травні 2020. І він, і Гуменюк говорили, що в СІЗО з них вибивали покази, писав "Судовий репортер". За даними "Судового репортера", Гуменюку запобіжний весь час продовжували, і справа була фактично підвішена через відсутність повного складу суддів і одного з обвинувачених – Крайняка. Крайняк з 30 травня був закріплений за одною військовою частиною і, за інформацією його адвоката, не зможе з’являтися судові засідання протягом невизначеного строку.