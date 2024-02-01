Буданов припустив посилення атак на російську військову інфраструктуру

Нині на окупованих територіях України перебувають понад 500 000 російських військових, але керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов не вбачає великого потенціалу для ворожого наступу в короткостроковій перспективі. Про це він сказав у інтерв'ю CNN.
За його словами, наступні шість місяців будуть "цікавими", оскільки в цей період закінчиться поточний наступ Росії на лінії фронту. Буданов також припустив, що напади на російську військову інфраструктуру можуть посилитися.
Він сказав, що "такі операції цілком можливі".
"Гіпотетично є план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації", – сказав він.
Тепер російські цивільні жителі, за його словами, нарешті "бачать реальну картину".
- Днями Буданов говорив, що зараз все ще триває наступальна операція росіян, що почалася в листопаді 2023. Результати для ворога "не великі". Втім ворог має певне просування в полях і біля Авдіївки.