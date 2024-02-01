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Буданов припустив посилення атак на російську військову інфраструктуру

Керівник ГУР сказав, що гіпотетично є план, за яким ці атаки відбуваються, і він включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури і військові об'єкти. 

Буданов припустив посилення атак на російську військову інфраструктуру
Кирило Буданов
Фото: УП

Нині на окупованих територіях України перебувають понад 500 000 російських військових, але керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов не вбачає великого потенціалу для ворожого наступу в короткостроковій перспективі. Про це він сказав у інтерв'ю CNN.

За його словами, наступні шість місяців будуть "цікавими", оскільки в цей період закінчиться поточний наступ Росії на лінії фронту. Буданов також припустив, що напади на російську військову інфраструктуру можуть посилитися. 

Він сказав, що "такі операції цілком можливі". 

"Гіпотетично є план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації", – сказав він.

Тепер російські цивільні жителі, за його словами, нарешті "бачать реальну картину".

  • Днями Буданов говорив, що зараз все ще триває наступальна операція росіян, що почалася в листопаді 2023. Результати для ворога "не великі". Втім ворог має певне просування в полях і біля Авдіївки. 
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