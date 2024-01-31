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Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини

Під час російських обстрілів у області пролунали 216 вибухів. 

Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини
Обстріл росіянами Сумської області (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 31 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 43 обстріли Сумської області, під час яких пролунали 216 вибухів. 

Зокрема, Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, артилерії, РСЗВ та ракетами з вертольоту.

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Також ракетами з вертольоту та артилерією російська армія атакувала Зноб-Новгородську громаду.

Великописарівську громаду окупанти обстріляли з мінометів, ранатометів, та атакували дронами-камікадзе та скинули ВОГи з БпЛА.

По Краснопільській громаді армія РФ вдарила з артилерії, мінометів, та FPV-дронами.

Юнаківська громада постраждала від ударів росіян з артилерії, мінометів, та FPV-дронами. Миропільську громаду також атакували FPV-дронами.

Хотінську, Шалигинську та Свеську громади російські окупанти обстріляли з мінометів та артилерії.

А по Есманській громаді росіяни ударили з артилерії.

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