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Росіяни скорочують виплати на тимчасово окупованих територіях, - Федоров

Також є затримки із виплатами грошей.

Росіяни скорочують виплати на тимчасово окупованих територіях, - Федоров
Російські військові на тимчасово окупованих територіях
Фото: EPA/UPG

Росіяни скорочують виплати бюджетникам на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зарплати не лише скоротили, але й виплачують невчасно, також затримують соціальні виплати.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

“В Пологівському районі медики повідомляють про скорочення виплат. Начальство від людей відмахується, а особливо наполегливим рекомендують звільнятися і шукати вищих зарплат”, - написав Федоров.

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Він додав, що у Бердянську протягом останніх двох місяців затримують зарплату бюджетникам.

Крім того, в Мелітополі комунальники та медики раніше стикалися з затримками виплат.

Федоров зазначив, що російське керівництво вже повідомило запорізьким гауляйтерам, що утримання окупованих територій  обходиться надто дорого. Тому шукати кошти на виплати доведеться на місцях.

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