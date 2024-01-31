Група послів G7 з підтримки України озвучила свої пріоритети на 2024 рік: реформи силових структур і боротьба з корупцією

Група послів G7 з підтримки України озвучила пріоритети на 2024 рік.

Як ідеться в тексті документу, цьогоріч група має намір "продовжувати підтримувати зусилля українського уряду та громадян у внутрішніх реформах, особливо у сферах боротьби з корупцією, реформи системи правосуддя, децентралізації та просування демократії та верховенства права, які мають вирішальне значення для стійкості, реконструкції та відновлення України, а також для її європейського шляху та інтеграції до євроатлантичної спільноти".

Найбільшу увагу приділили реформі правоохоронних органів та боротьбі з корупцією.

Пріоритети розподілили за напрямами.

Економічне відновлення і розвиток:

підтримка роботи Багатовідомчої координаційної платформи донорів;

підтримка України у покращенні бізнес клімату для сприяння інвестиціям приватного сектору;

координація зусиль для подальшої підтримки українського експорту до країн світу, зокрема в частині заходів зі сприяння торгівлі;

заохочення зміцнення системи корпоративного управління та ефективності державних підприємств та банків відповідно до керівних принципів ОЕСР; підтримка створення Наглядової ради оборонної промисловості України;

сприяння реформуванню Державної митної служби та Державної податкової служби.

Вирішення проблем, що виникають через повномасштабне вторгнення Росії:

сприяння у забезпеченні гуманітарного реагування в Україні на всіх рівнях для підтримки цивільного населення;

співпраця з Україною для притягнення до відповідальності за воєнні лочини та інші звірства, скоєні в Україні, і підтримка України в отриманні компенсацій;

підтримка зусиль України щодо справедливого миру, відновлення її територіальної цілісності та захисту суверенітету, і підтримка зусиль України щодо залучення найширшого спектру країн за допомогою її Формули миру;

допомога Україні в реінтеграції деокупованих територій і людей, які постраждали від війни. Ця допомога включає наголос на психічному здоров'ї, особливо вразливих груп;

підтримка України у захисті прав людини та посиленні роботи правозахисників, включаючи організації, які просувають права жінок і дівчаток, а також інших уразливих груп населення.

Реформування сектору юстиції:

продовження втілення цілей Дорожньої карти судової та антикорупційної реформ, а також запобігання та боротьби з корупцією в судовій системі;

посилення підзвітності суддів шляхом ефективного поновлення та реалізації функції судової дисципліни Вищої ради правосуддя;

підтримка поновлення відбору суддів та оцінки кваліфікації в рамках нещодавно реформованої Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) за значної участі Етичної ради;

заохочення продовження реалізації реформи Конституційного Суду (КС), підтримка діяльності його Консультативної групи експертів та процесу перевірки кандидатів на посаду судді КС;

підтримка кроків щодо створення нового адміністративного суду в Києві для розгляду адміністративних спорів за участю центральних державних органів після прозорого та заснованого на заслугах відбору його суддів, включаючи надійну перевірку їхньої сумлінності та професійної компетентності із залученням незалежних експертів;

підтримка впровадження прозорого та заснованого на заслугах відбору прокурорів на керівному рівні шляхом внесення змін до правової бази;

підтримка створення служби дисциплінарних інспекторів після прозорого та меритократичного процесу відбору та відновлення дисциплінарного провадження щодо суддів, які надають пріоритет гучним справам і справам, близьким до строку давності.

Система правоохоронних органів:

підтримка продовження реформи українських правоохоронних органів;

підтримка продовження реформи Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань, а також, коли дозволяють умови, Служби безпеки України;

Заохочення – коли дозволять умови, не пізніше скасування воєнного стану – до реформування та подальшої реструктуризації Служби безпеки України (СБУ), включаючи скорочення її мандату; обмеження її правоохоронних повноважень, особливо в економічній сфері; проходження етичної та професійної атестації співробітників СБУ;

створення авторитетного дисциплінарного комітету;

посилення парламентського та цивільного контролю над СБУ, коли це необхідно;

у короткостроковій перспективі – реструктуризація процесу запиту на законне перехоплення (прослуховування) та надання можливості іншим уповноваженим органам здійснювати судове перехоплення окремо від СБУ;

заохочення подальшого реформування Бюро економічної безпеки України (БЕБ), спрямованого на посилення його незалежності та операційної ефективності;

підтримка належного управління вогнепальною зброєю, яка широко розповсюджувалася серед населення під час війни;

Ефективне врядування та інституції:

підтримка децентралізації;

заохочення подальшої реформи державного управління.

Боротьба з корупцією:

підтримка прогресу в підвищенні ефективності, незалежності та доброчесності антикорупційних інституцій - НАБУ, САП, НАЗК;

сприяння ефективній і надійній роботі АРМА шляхом запуску реформи Агентства;

підтримка прогресу в підвищенні ефективності управління арештованими та конфіскованими російськими та пов'язаними з Росією активами;

підтримка реалізації Державної антикорупційної програми;

заохочення подальшого підвищення ефективності, незалежності, доброчесності та спроможності НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду (ВАКС);

адвокація об'єктивного, прозорого, професійного та своєчасного відбору суддів ВАКС за конструктивної участі та вирішальної ролі Громадської ради міжнародних експертів у цьому процесі;

заохочення запуску першої незалежної зовнішньої оцінки НАБУ.

Реформування енергетичного сектору та перехід до «зеленої» економіки.