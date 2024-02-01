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Окупанти перетворили Мелітополь на полігон для випробування військових технологій

Опановувати безпілотники змушують навіть дітей.

Окупанти перетворили Мелітополь на полігон для випробування військових технологій
Фото: змі окупантів

В окупованому Мелітополі росіяни збирають і тестують дрони й іншу ворожу техніку. Опановувати безпілотники змушують навіть дітей. Місто перетворюють на полігон.

Про це повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"Навколо міста влаштували тренувальні військові бази. Декілька разів на тиждень мешканці чують незрозумілі вибухи і гул", – пише Федоров.

За словами мера міста, росіяни зробили Мелітопль "столицею" окупованої частини Запорізької області, адміністративним та логістичним центром, військовою базою, тепер ще й полігоном.

"Проте ось уже другий рік поспіль Мелітополь є центром партизанського руху, тож ворогу точно неспокійно на нашій землі", – написав Федоров.

  • Мер міста Іван Федоров повідомив, що населення тимчасово окупованого Мелітополя стало більшим, ніж було до повномасштабного вторгнення й окупації. Це сталося тому, що окупанти викорінюють українців: тисячами завозять “гастролерів” з Росії та змінюють генофонд нації.
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