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На знищеному російському катері могло бути 40 моряків, – ВМС

Поки що російських моряків шукають.

На знищеному російському катері могло бути 40 моряків, – ВМС
На знищеному катері Росії могло бути 40 моряків
Фото: ВМС

На знищеному силами ГУР в ніч на 1 лютого російському катері "Івановец" в західній частині тимчасово окупованого Криму могло бути до 40 ворожих моряків.

Про таке повідомили у Військово-морських силах України.

"Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. З огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу рф є теж суттєвими", – прокоментували у ВМС.

Крім того, наголосили, що катер російських окупантів належав до 41 бригади ракетних катерів, він ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному.

"Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі чорноморського флоту рф і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км", – повідомили у відомстві. 

Також додали, що це не перші втрати ворога у вказаній бригаді. Раніше спільними зусиллями Служба безпеки України та ВМС ЗС України пошкоджено малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".

"Ця операція – чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму є шкідливим для їхнього здоров'я", – резюмували ВМС. 

  • У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. 
  • Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "вановєц" дав крен на корму і затонув. 
  • Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів. 
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