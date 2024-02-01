На знищеному російському катері могло бути 40 моряків, – ВМС

Поки що російських моряків шукають.

На знищеному катері Росії могло бути 40 моряків

На знищеному силами ГУР в ніч на 1 лютого російському катері "Івановец" в західній частині тимчасово окупованого Криму могло бути до 40 ворожих моряків.

Про таке повідомили у Військово-морських силах України.

"Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. З огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу рф є теж суттєвими", – прокоментували у ВМС.

Крім того, наголосили, що катер російських окупантів належав до 41 бригади ракетних катерів, він ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному.

"Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі чорноморського флоту рф і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км", – повідомили у відомстві.

Також додали, що це не перші втрати ворога у вказаній бригаді. Раніше спільними зусиллями Служба безпеки України та ВМС ЗС України пошкоджено малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".

"Ця операція – чергове нагадування російським загарбникам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму є шкідливим для їхнього здоров'я", – резюмували ВМС.