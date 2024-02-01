На Одещині іноземець видавав себе за співробітника СБУ і “продавав посади” в спецслужбі

Після одержання грошей від “кандидата” шахрай обривав з ним зв'язок і зникав у пошуках нової жертви. Йому загрожує до 3 років тюрми. Раніше зловмисника затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів.

На Одещині СБУ затримала шахрая, який видавав себе за контррозвідника і «продавав посади» в спецслужбі.

Фігурант представлявся контррозвідником і пропонував за гроші фейкове працевлаштування в одному із обласних управлінь української спецслужби. Однак після одержання грошей від «кандидата» шахрай обривав з ним зв'язок і зникав у пошуках нової жертви.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисника і затримали його під час отримання ним коштів від українського військового.

За даними слідства, шахрай обіцяв чоловіку «позитивно вирішити питання» щодо його переведення на військову службу в СБУ.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який спеціалізувався на шахрайських схемах у фінансовій сфері.

У ході розслідування стало відомо, що цього зловмисника раніше затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів, а один із районних судів Києва вже розглядає обвинувальний акт на зловмисника за декількома епізодами.

За матеріалами СБУ затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно).

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 3-х років тюрми.

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