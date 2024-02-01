Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
ГоловнаСуспільствоПодії

На Одещині іноземець видавав себе за співробітника СБУ і “продавав посади” в спецслужбі

Після одержання грошей від “кандидата” шахрай обривав з ним зв'язок і зникав у пошуках нової жертви. Йому загрожує до 3 років тюрми. Раніше зловмисника затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів.

На Одещині іноземець видавав себе за співробітника СБУ і “продавав посади” в спецслужбі
Фото: СБУ

На Одещині СБУ затримала шахрая, який видавав себе за контррозвідника і «продавав посади» в спецслужбі.  

Фігурант представлявся контррозвідником і пропонував за гроші фейкове працевлаштування в одному із обласних управлінь української спецслужби. Однак після одержання грошей від «кандидата» шахрай обривав з ним зв'язок і зникав у пошуках нової жертви. 

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисника і затримали його під час отримання ним коштів від українського військового. 

За даними слідства, шахрай обіцяв чоловіку «позитивно вирішити питання» щодо його переведення на військову службу в СБУ. 

Як встановило розслідування, фігурантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який спеціалізувався на шахрайських схемах у фінансовій сфері. 

У ході розслідування стало відомо, що цього зловмисника раніше затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів, а один із районних судів Києва вже розглядає обвинувальний акт на зловмисника за декількома епізодами. 

За матеріалами СБУ затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно). 

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 3-х років тюрми.

Нагадаємо, у Дніпрі курсантка правоохоронного вишу видурила 800 тисяч гривень на сайті знайомств. Дівчина представилася військовим і просила гроші "на операцію".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies