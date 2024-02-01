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Дронів буде більше. Цього року в планах контракти на сотні тисяч безпілотників, – Умєров

Йдеться про довгострокові контракти, щоб виробники могли планувати масштабування виробництв.

Дронів буде більше. Цього року в планах контракти на сотні тисяч безпілотників, – Умєров
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров разом з главою Мінцифри Михайлом Федоровим зустрілися з понад 120 виробниками БПЛА. 

“Робимо усе, аби технологічні інновації якнайшвидше потрапляли на фронт – рятували життя наших воїнів та нищили ворогів. Держава є і буде партнером кожного, хто робить наше військо сильнішим! Дронів буде більше. Цього року в планах Агенції оборонних закупівель МО контракти на сотні тисяч БПЛА. Це, зокрема, довгострокові контракти, щоб виробники могли планувати масштабування виробництв”, – повідомив Умєров.

  • Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нарощує виробництво дронів. Будуть і далекобійні БпЛА. Торік Зеленський анонсував виробництво мільйона БпЛА.
  • Наша держава також співпрацює з партнерами у цьому напрямку. Так, домовилися про спільне виробництво дронів Україна та Литва. Україна також налагодила спільне виробництво безпілотників із Великою Британією. Посол Сполученого Королівства назвав спільне виробництво дронів одним із найперспективніших напрямків співпраці з Україною.
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