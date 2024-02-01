Дронів буде більше. Цього року в планах контракти на сотні тисяч безпілотників, – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров разом з главою Мінцифри Михайлом Федоровим зустрілися з понад 120 виробниками БПЛА.

“Робимо усе, аби технологічні інновації якнайшвидше потрапляли на фронт – рятували життя наших воїнів та нищили ворогів. Держава є і буде партнером кожного, хто робить наше військо сильнішим! Дронів буде більше. Цього року в планах Агенції оборонних закупівель МО контракти на сотні тисяч БПЛА. Це, зокрема, довгострокові контракти, щоб виробники могли планувати масштабування виробництв”, – повідомив Умєров.