В Україні буде депопуляція. Нас не буде 40 млн і тим більше не буде 52, – директорка Інституту демографії та соцдосліджень
В Україні буде депопуляція. Нас не буде 40 млн і тим більше не буде 52, – директорка Інституту демографії та соцдосліджень
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
США не можуть підтвердити інформацію про українських полонених в ІЛ-76, який впав у Росії
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
В Україні скоротять виплати ВПО. Верещук пояснила, що це - вимога міжнародних партнерів
В Україні скоротять виплати ВПО. Верещук пояснила, що це - вимога міжнародних партнерів
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями
Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців у військові навчальні центри разом із іншими українцями
ГоловнаТехнології

Україна та Литва домовилися про спільне виробництво дронів

Литва готова підтримати промисловий проєкт і допомогати Україні.

Україна та Литва домовилися про спільне виробництво дронів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Ключовою темою перемовин міністрів закордонних справ України і Литви стало спільне виробництво дронів для ЗСУ.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції у Києві з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом, пише Укрінформ.

«Велику частину нашої розмови ми присвятили визначенню спільних кроків для нарощування виробництва дронів для потреб ЗСУ. У Литви є технології, у нас є можливості масштабування виробництва. Це була ключова тема. Є чітке розуміння, що, як і коли робити, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві дронів у найкоротші терміни дало максимальний результат», — зазначив Кулеба.

Темами перемовин також було питання заморожених російських активів, санкцій і «всього того, що потребує дієвих рішень» та вступ України до НАТО і ЄС.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва може швидко почати виробляти деталі для комплектування дронів, необхідних для ЗСУ.

«Ми можемо розпочати виробництво комплектуючих того, що необхідно на полі бою, зокрема того, що буде необхідно для виробництва дронів. Ми говоримо спочатку про обмежену кількість, але я думаю, що це може відбутися дуже швидко», – відзначив Ландсбергіс.

Литва готова допомагати будь-якому бізнесу в будь-якій галузі, який готовий до цього долучатися, зазначив міністр.

  • Україна також налагодила спільне виробництво дронів із Великою Британією, посол Королівства назвав спільне виробництво дронів одним із найперспективніших напрямків співпраці з Україною.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies