Дія.Підпис стане доступним для юридичних осіб, – Мінцифри

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, що дасть змогу розпочати роботу над віддаленим отриманням Дія.Підпис юридичними особами. Раніше така послуга була доступна лише для фізичних осіб.

"Завдяки постанові, такий сервіс у майбутньому буде доступний не лише фізичним, а й юридичним особам. Вони зможуть генерувати Дія.Підпис у застосунку Дія незалежно від дії воєнного стану в України", – повідомили у Мінцифри.

Як зазначили у міністерстві, це значно спростить ведення бізнесу, допоможе пришвидшити процеси та зробити більш прозорими дії підприємців.

За даними Мінцифри, Дія.Підпис – це найзахищеніший електронний підпис, який можна активувати за лічені секунди в застосунку Дія.

"Тож можна забути про ручки, папери і ксерокси та підписувати всі необхідні документи онлайн. А ще Дія.Підпис можна використовувати для авторизації на платформах та в застосунках", – резюмували у міністерстві.