​Кількість користувачів "Дії" перетнула 20 мільйонів, – Федоров

Зараз у застосунку можна скористатися понад 30 сервісами та 14 документами.

Кількість користувачів "Дії" перетнула позначку у 20 мільйонів.

Про таке проінформував віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Найзручніший у світі застосунок перетнув позначку у 20 мільйонів унікальних користувачів", – написав він у своєму Telegram.

Також Федоров назвав "Дію" "народним продуктом".

"Це електронні документи, щоб пропустили на блокпосту і на пошті видали посилку, це заявка на єВідновлення будинку після обстрілу, це військові облігації, щоб підтримати державу, це можливість перереєструвати авто, доручити його іншому водію і сплатити судовий штраф. А ще Дія — це можливість сплатити податки, отримати довідки і подивитись телебачення або послухати радіо", – нагадав він.

За словами Федорова, зараз у застосунку 30+ сервісів та 14 документів.

Минулого року українці відкрили через “Дію” понад 229 тисяч нових ФОПів. У топі сфер – IT, роздрібна й оптова торгівля та салони краси. Найбільше нових бізнесів зареєстрували в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.