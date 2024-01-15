Компанія-власник Viber відкрив офіс у Києві і планує приєднатися до "Дія.City"

Компанія Rakuten Group, власник застосунку для обміну повідомленнями Viber, оголосила про відкриття офісу Rakuten в центрі Києва.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Також Rakuten заявив про плани приєднатися до української ініціативи "Дія.City" з розвитку ІТ-сектору країни у 2024 році.

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Три компанії Rakuten – Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards – наразі мають команди з розробки та маркетингу в Києві та Одесі. Зазначається, що новий київський офіс дозволить місцевій команді працювати разом, ефективніше розробляти технологічні продукти та послуги.

Плани Rakuten щодо відкриття офісу з’явилися після того, як голова правління та генеральний директор Rakuten Хіроші Мікітані супроводжував урядовців Японії під час візиту в Україну у вересні 2023 року. Мікітані зустрічався з лідерами України, зокрема з президентом Володимиром Зеленським і віцепрем’єр-міністром та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Серед іншого, Rakuten підписав меморандум про партнерство з VEON Ltd. щодо співпраці для реконструкції інфраструктури країни за допомогою відкритих мереж радіодоступу (Open RAN) і цифрових послуг. Крім того, Rakuten запустив Український гуманітарний кризовий фонд екстреної допомоги через свою онлайн-платформу для пожертв, Rakuten Clutch Special Charity Fund, і провів акцію пожертвування на підтримку України, яка зібрала понад 1,3 мільярда єн.

Очікується, що одним із наступних кроків стане запуск в Україні сервісу цифрового гаманця Rakuten Viber після його успішного впровадження в кількох європейських країнах. Ця послуга надасть користувачам Viber в Україні нові фінансові послуги, включаючи можливість надсилати гроші в країну та з країни за допомогою безпечних миттєвих транзакцій.