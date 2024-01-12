Уряд призначив голову Держінспекції ядерного регулювання

Кабінет Міністрів призначив голову Державної інспекції ядерного регулювання України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, Кабмін звільнив Олега Корікова з посади першого заступника глави ДІЯРУ і призначив керівником інспекції.
Також уряд звільнив Олександра Бутенка з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Хто такий Олег Коріков
- Із 1993 по 2018 працював в НАЕК «Енергоатом». Починав від машиніста-обхідника турбінного обладнання 6 групи турбінного відділення експлуатаційного підрозділу енергоблоку №3 Запорізької АЕС до директора з інвестицій та перспективного розвитку Енергоатома.
- Із 2018 по 2020 року – директор департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
- Із 2020 по 2021 рік працював заступником гендиректора Центрального підприємства поводження з радіоактивними відходами.
- Із 2021 року був першим заступником голови тоді ще Державної інспекції ядерного регулювання України.