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Уряд призначив голову Держінспекції ядерного регулювання

Також Кабмін звільнив заступника глави Мінінфраструктури.

Уряд призначив голову Держінспекції ядерного регулювання
Засідання Кабміну
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів призначив голову Державної інспекції ядерного регулювання України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін звільнив Олега Корікова з посади першого заступника глави ДІЯРУ і призначив керівником інспекції.

Олег Коріков
Фото: Анна Стешенко
Олег Коріков

Також уряд звільнив Олександра Бутенка з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Хто такий Олег Коріков

  • Із 1993 по 2018 працював в НАЕК «Енергоатом». Починав від машиніста-обхідника турбінного обладнання 6 групи турбінного відділення експлуатаційного підрозділу енергоблоку №3 Запорізької АЕС до директора з інвестицій та перспективного розвитку Енергоатома.
  • Із 2018 по 2020 року – директор департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
  • Із 2020 по 2021 рік працював заступником гендиректора Центрального підприємства поводження з радіоактивними відходами.
  • Із 2021 року був першим заступником голови тоді ще Державної інспекції ядерного регулювання України.
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