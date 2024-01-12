Уряд призначив голову Держінспекції ядерного регулювання

Кабінет Міністрів призначив голову Державної інспекції ядерного регулювання України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін звільнив Олега Корікова з посади першого заступника глави ДІЯРУ і призначив керівником інспекції.

Фото: Анна Стешенко Олег Коріков

Також уряд звільнив Олександра Бутенка з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Хто такий Олег Коріков