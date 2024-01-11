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НБУ: У грудні 2023 року інфляція була на рівні листопада

Її відсоток становив 5,1 у річному вимірі.

НБУ: У грудні 2023 року інфляція була на рівні листопада
Фото: dsnews.ua

У грудні минулого року інфляція залишилася на рівні листопада – 5,1% у річному вимірі. 

Про це повідомив Нацбанк України з посиланням на дані Державної служби статистики.

В НБУ зазначили, що фактичні темпи зростання цін у грудні 2023-го були нижчими, ніж у прогнозі Нацбанку, опублікованому в Інфляційному звіті за жовтень 2023 року. 

Стрімке сповільнення інфляції в минулому році зумовила низка чинників, додали в НБУ. Серед них:

  • комплекс заходів Нацбанку з підтримання стійкості валютного ринку дав змогу знизити фундаментальний інфляційний тиск; 
  • фіксація тарифів на окремі житлово-комунальні послуги стримувала зростання адміністративних цін;
  • гарні врожаї та відповідне збільшення пропозиції продуктів харчування сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції.
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