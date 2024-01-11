НБУ: У грудні 2023 року інфляція була на рівні листопада

У грудні минулого року інфляція залишилася на рівні листопада – 5,1% у річному вимірі.
Про це повідомив Нацбанк України з посиланням на дані Державної служби статистики.
В НБУ зазначили, що фактичні темпи зростання цін у грудні 2023-го були нижчими, ніж у прогнозі Нацбанку, опублікованому в Інфляційному звіті за жовтень 2023 року.
Стрімке сповільнення інфляції в минулому році зумовила низка чинників, додали в НБУ. Серед них:
- комплекс заходів Нацбанку з підтримання стійкості валютного ринку дав змогу знизити фундаментальний інфляційний тиск;
- фіксація тарифів на окремі житлово-комунальні послуги стримувала зростання адміністративних цін;
- гарні врожаї та відповідне збільшення пропозиції продуктів харчування сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції.