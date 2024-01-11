Для перевезення військових вантажів окупанти почали використовувати цивільні авто

Окупанти для перевезення військових та будівельних вантажів почали використовувати цивільні автівки.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

"Чи за кримській міст переживають, чи за своє гарматне м'ясо з технікою – невідомо. Але вкотре "глибокий тил" виявився не таким безпечним, як його малюють орконовини пропаганда", — зазначає мер Мелітополя.

Росіяни намагаються продовжити прокласти нову гілку залізниці в "глибокому тилу", яка б з’єднувала Маріуполь, Мелітополь, Крим, однак через постійний спротив та повторне знищення окремих ділянок та мостів, темпи будівництва низькі.

Окупанти почали збільшувати пропускну здатність автомобільних доріг за рахунок розширення існуючих шляхів і перевозять військові вантажі цивільними авто.