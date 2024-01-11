Війна за Тайвань затьмарить удар від війни в Україні, пандемії Covid і світової фінансової кризи, – Bloomberg
Війна за Тайвань затьмарить удар від війни в Україні, пандемії Covid і світової фінансової кризи, – Bloomberg
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
В Кривому Розі сталась серйозна енергетична аварія, - Вілкул
ГоловнаСуспільствоВійна

Для перевезення військових вантажів окупанти почали використовувати цивільні авто

У "глибокому тилу" стає небезпечно.

Для перевезення військових вантажів окупанти почали використовувати цивільні авто
Фото: змі окупантів

Окупанти для перевезення військових та будівельних вантажів почали використовувати цивільні автівки. 

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. 

"Чи за кримській міст переживають, чи за своє гарматне м'ясо з технікою – невідомо. Але вкотре "глибокий тил" виявився не таким безпечним, як його малюють орконовини пропаганда", — зазначає мер Мелітополя.

Росіяни намагаються продовжити прокласти нову гілку залізниці в "глибокому тилу", яка б з’єднувала Маріуполь, Мелітополь, Крим, однак через постійний спротив та повторне знищення окремих ділянок та мостів, темпи будівництва низькі.

Окупанти почали збільшувати пропускну здатність автомобільних доріг за рахунок розширення існуючих шляхів і перевозять військові вантажі цивільними авто.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies