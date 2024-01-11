Окупанти планують відновити наступальні дії на Сіверському напрямку, — Сирський

Ворог продовжує наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, проте ЗСУ завдають росіянам значних втрат, а також планує відновити наступальні дії на Сіверському напрямку.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська. Завдяки діям наших оборонців ворог несе значні втрати. Попри це, намагається наростити зусилля насамперед за рахунок людського ресурсу", — зазначає командувач.

На Лиманському напрямку противник проводить наступальні дії з метою витіснити наші війська за річку Чорний Жеребець. Здійснює інтенсивні артилерійські обстріли. Крім того переміщує з території російської федерації в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Також намагається проводити розмінування шляхів висування.

Серебрянське лісництво продовжує залишатись одним із напрямків зосередження основних зусиль противника. На даному напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль.

"Спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Для цього ворог переміщує підрозділи “шторм” та здійснює формування штурмових рот", — додає Сирський.

В районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас. З півночі Бахмута противник проводить штурмові дії у напрямку Богданівки, із залученням підрозділів “добровольчого корпусу”. Намагається створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене положення в районах каскаду озер східніше Кліщіївки та Курдюмівки, для чого залучає підрозділи повітряно-десантних військ та мотострілецькі частини зі складу північного флоту.

Незважаючи на широкомасштабні наступальні дії ворога наші воїни на всіх напрямках міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат.