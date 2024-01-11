Російська ДРГ розстріляла цивільного у Чернігівській області, — РВА

Чоловік їхав на авто під час заходу ворожої ДРГ у Семенівці.

У Семенівській громаді Чернігівської області російська диверсійно-розвідувальна група вбила цивільного чоловіка.

Про це “Суспільному” повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Сергій Сергієнко.

За його словами, сталося це між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідти до російського кордону пів кілометра.

"Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", – поінформував Сергій Сергієнко.

Зазначається, що це сталося це між селами Грем’ячка та Леонівка, звідки до російського кордону - пів кілометра.

Фото: Google Maps

В пресслужбі оперативного командування "Північ" дану інформацію не прокоментували.