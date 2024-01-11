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“Дуже хочу побачити контракти”: Зеленський очікує від партнерів виконання рішення про мільйон снарядів у повному обсязі

“Якщо слово серйозних лідерів чогось варте, а я впевнений у цьому, то їм потрібно виконувати ті рішення, які вони самі приймали”.

“Дуже хочу побачити контракти”: Зеленський очікує від партнерів виконання рішення про мільйон снарядів у повному обсязі
Фото: ОПУ

Україна очікує від партнерів виконання рішення про мільйон артснарядів у повному обсязі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєркою Естонії Каєю Каллас, повідомляє Укрінформ.

“Україна очікує від своїх партнерів “дуже практичні речі”: рішення щодо артилерійського пакету. Ми не отримали цей пакет повністю, і сьогодні ця ініціатива Естонії (збільшити виробництво снарядів – ред.) дає можливість тиснути на лідерів тих країн, які підписалися під цим рішенням. Якщо слово серйозних лідерів чогось варте, а я впевнений у цьому, то їм потрібно виконувати ті рішення, які вони самі приймали. І дуже хочу, щоб ми цей пакет отримали, побачили уже контракти”, - зазначив Зеленський.

За його словами, іноді терміни постачання озброєння підводять у цій війні наших військових, але якщо Україна матиме контракти, то ми будемо знати, що хоч і з відтермінуванням, з затримкою, але це озброєння прийде на поле бою і посилить нашу армію.

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