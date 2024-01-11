Для реєстрації проєкту постанови потрібно зібрати 150 підписів нардепів.

Нардеп Ірина Геращенко повідомила, що у парламенті почали збір підписів за відставку спікера Руслана Стефанчука.

За її словами, йому закидають неспроможність організувати нормальну роботу парламенту, систематичне порушення регламенту, цькування опозиції, неповагу до ВР і перешкоджання діяльності народних депутатів як в залі, так і в міжпарламентській діяльності.

Зазначимо, що для реєстрації проєкту постанови про відставку спікера необхідно зібрати мінімум 150 підписів народних депутатів.

Також нагадаємо, що сьогодні Глава фракції “Слуг народу” у Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Уряду. Арахамія зауважив, що деякі положення законопроєкту прямо порушують права людини, а деякі не є оптимально сформульовані.