Зеленський і Шимоніте, зокрема, обговорили оборонну співпрацю між державами, спільні проєкти в енергетичній та інфраструктурній сферах.

Під час офіційного візиту до Литви Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте, а також зі спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен, її заступниками, головами парламентських комітетів і керівниками найбільших фракцій литовського парламенту.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський і Шимоніте обговорили оборонну співпрацю між державами, спільні проєкти в енергетичній та інфраструктурній сферах. Також наголосили на важливості розблокування бюджетної підтримки для України від ЄС розміром 50 млрд євро на чотири роки в межах програми Ukraine Facility.

Президент України відзначив лідерство Сеймасу в багатьох питаннях допомоги Україні та важливість підтримки на парламентському рівні.

Фото: ОПУ

Із литовськими парламентарями Зеленський обговорив подальшу підтримку інтеграції України в НАТО та кроки, необхідні для цього.

Сторони приділили увагу спільній роботі України та Литви разом з іншими партнерами над притягненням РФ до відповідальності за воєнні злочини.

10 січня Зеленський прибув до Вільнюса із неансованим візитом. Після цього він планує відвідати Естонію та Латвію.