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Зеленський зустрівся з прем'єром Литви і керівництвом парламенту

Зеленський і Шимоніте, зокрема, обговорили оборонну співпрацю між державами, спільні проєкти в енергетичній та інфраструктурній сферах. 

Зеленський зустрівся з прем'єром Литви і керівництвом парламенту
Фото: ОПУ

Під час офіційного візиту до Литви Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте, а також зі спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен, її заступниками, головами парламентських комітетів і керівниками найбільших фракцій литовського парламенту.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський і Шимоніте обговорили оборонну співпрацю між державами, спільні проєкти в енергетичній та інфраструктурній сферах. Також наголосили на важливості розблокування бюджетної підтримки для України від ЄС розміром 50 млрд євро на чотири роки в межах програми Ukraine Facility.

Президент України відзначив лідерство Сеймасу в багатьох питаннях допомоги Україні та важливість підтримки на парламентському рівні.

Фото: ОПУ

Із литовськими парламентарями Зеленський обговорив подальшу підтримку інтеграції України в НАТО та кроки, необхідні для цього.

Сторони приділили увагу спільній роботі України та Литви разом з іншими партнерами над притягненням РФ до відповідальності за воєнні злочини.

  • Литовський президент Ґітанас Науседа на брифінгу з українським колегою повідомив, що Литва надасть Україні новий довгостроковий пакет допомоги на 200 млн євро, а в січні відправить нові боєприпаси. Київ і Вільнюс також підписали угоди щодо спільного виробництва зброї.
  • Також стало відомо, що Укроборонпром розпочинає партнерство з чотирма інноваційними оборонними компаніями Литви.
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