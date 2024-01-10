Литва цього місяця надасть боєприпаси і генератори, а наступного – бронетранспортери

Литва надасть Україні новий довгостроковий пакет допомоги на 200 млн євро, а в січні відправить нові боєприпаси. Київ і Вільнюс також підписали угоди щодо спільного виробництва зброї, повідомив президент Ґітанас Науседа на брифінгу з нагоди візиту президента України.

Уже цього місяця Україна отримає від Литви боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери М577. Також країна допоможе в тренуванні українських солдатів.

"Європейська оборонна промисловість в цілому повинна посилити свою гру, прискорити і адекватно реагувати на складну безпекові ситуацію. Литва формує коаліцію з розмінування, щоб мобілізувати військову підтримку Україні якомога ефективніше і швидше. Західний світ повинен зрозуміти, що це не просто боротьба лише України, це боротьба цілої Європи і демократичного світу за мир і свободу. У липні минулого року в Вільнюсі були прийняті важливі рішення щодо зближення між НАТО і Україною", – заявив Науседа.

За його словами питання не в тому, чи стане Україна членом НАТО, а в тому, коли.