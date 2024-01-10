У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
У Вашингтоні відбулося засідання суду щодо надання Трампу імунітету
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
ГоловнаСвіт

Литва цього місяця надасть боєприпаси і генератори, а наступного – бронетранспортери

Литовці продовжать також допомагати з навчанням військових. 

Литва цього місяця надасть боєприпаси і генератори, а наступного – бронетранспортери
Зеленський Науседа
Фото: скріншот

Литва надасть Україні новий довгостроковий пакет допомоги на 200 млн євро, а в січні відправить нові боєприпаси. Київ і Вільнюс також підписали угоди щодо спільного виробництва зброї, повідомив президент Ґітанас Науседа на брифінгу з нагоди візиту президента України.

Уже цього місяця Україна отримає від Литви боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери М577. Також країна допоможе в тренуванні українських солдатів.

"Європейська оборонна промисловість в цілому повинна посилити свою гру, прискорити і адекватно реагувати на складну безпекові ситуацію. Литва формує коаліцію з розмінування, щоб мобілізувати військову підтримку Україні якомога ефективніше і швидше. Західний світ повинен зрозуміти, що це не просто боротьба лише України, це боротьба цілої Європи і демократичного світу за мир і свободу. У липні минулого року в Вільнюсі були прийняті важливі рішення щодо зближення між НАТО і Україною", – заявив Науседа.

За його словами питання не в тому, чи стане Україна членом НАТО, а в тому, коли.

  • Пакет допомоги, про який сьогодні нагадав Науседа, передбачає допомогу на суму в 200 млн євро протягом 2024-2026 років.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies