Зеленський прибув до Вільнюса, на черзі – Естонія і Латвія

Президент України прибув до Вільнюса. Після цього він планує відвідати Естонію та Латвію, повідомив у Telegram Володимир Зеленський.

Він назвав Литву, Латвію та Естонію "надійними друзями та принциповими партнерами". Окрім політиків, під час поїздки Зеленський планує зустріч із українською громадою.

"Переговори з Президентом, Прем’єр-міністром, Спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки", – сказав він.