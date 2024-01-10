Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Розминка перед помстою за Київстар: українські хакери залишили частину Москви без Інтернету і ТБ
Розминка перед помстою за Київстар: українські хакери залишили частину Москви без Інтернету і ТБ
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
Стрімера-"підкорювача" Тиси затримали прикордонники на Закарпатті
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Помер народний артист України Віталій Білоножко
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
Українські танкісти показали, як працює танк Т-64
ГоловнаСвіт

Зеленський прибув до Вільнюса, на черзі – Естонія і Латвія

Президент планує зустрічі з представниками політичних сил. 

Зеленський прибув до Вільнюса, на черзі – Естонія і Латвія
Фото: Сайт президента

Президент України прибув до Вільнюса. Після цього він планує відвідати Естонію та Латвію, повідомив у Telegram Володимир Зеленський.

Він назвав Литву, Латвію та Естонію "надійними друзями та принциповими партнерами". Окрім політиків, під час поїздки Зеленський планує зустріч із українською громадою.

"Переговори з Президентом, Прем’єр-міністром, Спікером Сеймасу. Зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади. Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки", – сказав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies