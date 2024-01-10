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Британія і США відбили масовану атаку хуситів ракетами і БпЛА на судна в Червоному морі

Даних про постраждалих і руйнування немає.

Британія і США відбили масовану атаку хуситів ракетами і БпЛА на судна в Червоному морі
Авіаносець USS Eisenhower, задіяний для відбиття атаку
Фото: Wikipedia

США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет, пише The Guardian.

Британський і американський флоти відбили атаку. Даних про пошкодження чи потерпілих нема.

За даними приватної розвідувальної фірми Ambrey, штурм стався біля єменських портових міст Ходейда та Моха. Під час інциденту в Ходейді, кораблі по радіо передали, що бачать ракети та безпілотники, а військові борти союзників США в цьому районі закликали "судна рухатися на максимальній швидкості".

Поблизу Мокхи кораблі бачили випущені ракети, дрон у повітрі та невеликі судна, які їх переслідували. 

Відділ морської торгівлі Великої Британії також визнав інцидент біля Ходейди.

Хуситів підтримує Іран, а самі вони стверджували, що нападають на судна, аби "припинити війну Ізраїлю проти ХАМАС" у смузі Гази. Однак насправді їхні атаки або мінімально або взагалі ніяк не пов'язані з Ізраїлем і ставлять під загрозу один із важливих світових торговельних шляхів, який пов'язує Європу з Азією і Близьким Сходом.

Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.

18 безпілотників, дві крилаті ракети та протикорабельна ракета були збиті з F-18 з авіаносця USS Eisenhower, а також американськими есмінцями типу Arleigh Burke USS Gravely, USS Laboon і USS Mason та британським HMS Diamond.

"Це вже 26-й напад хуситів на комерційні судноплавні шляхи в Червоному морі з 19 листопада... Суднам рекомендовано йти транзитом з обережністю та повідомляти про будь-які підозрілі дії", – порадили в Центкомі.

Напади на судна в Червоному морі

  • Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль. 
  • У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.
  • На початку грудня у Червоному морі есмінець США збив дрони, випущені хуситами з Ємену. Американський військовий корабель допоміг комерційним суднам, який потрапили під атаку.
  • На тлі нападів хуситів на судна в Червоному морі США і ще дев'ять країн оголосили про початок операції з протидії атакам. Хусити все рівно обіцяли продовжувати напади та стали погрожувати обстрілами суден США та їхніх союзників. 
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