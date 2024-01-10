Британія і США відбили масовану атаку хуситів ракетами і БпЛА на судна в Червоному морі

Даних про постраждалих і руйнування немає.

США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет, пише The Guardian.

Британський і американський флоти відбили атаку. Даних про пошкодження чи потерпілих нема.

За даними приватної розвідувальної фірми Ambrey, штурм стався біля єменських портових міст Ходейда та Моха. Під час інциденту в Ходейді, кораблі по радіо передали, що бачать ракети та безпілотники, а військові борти союзників США в цьому районі закликали "судна рухатися на максимальній швидкості".

Поблизу Мокхи кораблі бачили випущені ракети, дрон у повітрі та невеликі судна, які їх переслідували.

Відділ морської торгівлі Великої Британії також визнав інцидент біля Ходейди.

Хуситів підтримує Іран, а самі вони стверджували, що нападають на судна, аби "припинити війну Ізраїлю проти ХАМАС" у смузі Гази. Однак насправді їхні атаки або мінімально або взагалі ніяк не пов'язані з Ізраїлем і ставлять під загрозу один із важливих світових торговельних шляхів, який пов'язує Європу з Азією і Близьким Сходом.

Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.

18 безпілотників, дві крилаті ракети та протикорабельна ракета були збиті з F-18 з авіаносця USS Eisenhower, а також американськими есмінцями типу Arleigh Burke USS Gravely, USS Laboon і USS Mason та британським HMS Diamond.

"Це вже 26-й напад хуситів на комерційні судноплавні шляхи в Червоному морі з 19 листопада... Суднам рекомендовано йти транзитом з обережністю та повідомляти про будь-які підозрілі дії", – порадили в Центкомі.

Напади на судна в Червоному морі