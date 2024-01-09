Лідер опозиції Німеччини закликав передати Україні ракети Taurus

Фрідріх Мерц вважає, що "вагання" щодо цього повинні припинитися.

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц укотре закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це Мерц сказав в інтерв’ю Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда".

"Вагання щодо постачання крилатих ракет Taurus повинні припинитися".... Це б дуже допомогло Україні", - зазначив він.

На думку Мрца, Шольц повинен нарешті відмовитися від своєї стриманості в цьому питанні. Водночас він привітав нещодавній заклик Шольца до союзників у Європейському Союзі активізувати свої зусилля на користь України.

"Це - хороший сигнал. Однак це також має стосуватися і самої Німеччини", - зазначив він.

Для чого Україні ракети Taurus