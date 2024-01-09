Лідер опозиції Німеччини закликав передати Україні ракети Taurus

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц укотре закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.
Про це Мерц сказав в інтерв’ю Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда".
"Вагання щодо постачання крилатих ракет Taurus повинні припинитися".... Це б дуже допомогло Україні", - зазначив він.
На думку Мрца, Шольц повинен нарешті відмовитися від своєї стриманості в цьому питанні. Водночас він привітав нещодавній заклик Шольца до союзників у Європейському Союзі активізувати свої зусилля на користь України.
"Це - хороший сигнал. Однак це також має стосуватися і самої Німеччини", - зазначив він.
Для чого Україні ракети Taurus
- Taurus – найсучасніші німецькі крилаті ракети з дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідністю уражати цілі в тилу Росії.
- Після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала дати Україні ракети Taurus. Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".
- Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання Taurus Україні. Так, у листопаді минулого року Бундестаг не ухвалив такого рішення. Хоча перед цим активісти розпочинали збір підписів під петицією із закликом до влади передати Україні ракети Taurus.
- 3 січня 2024 року, після кількох ракетних атак росіян, речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Берлін наразі не ухвалив рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Він наголосив, що ФРН засуджує масовані ракетні обстріли РФ проти України протягом новорічних днів, але постачати ракети Taurus наразі не планує.