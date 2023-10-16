В Німеччині збирають підписи під петицією щодо передачі Україні ракет Taurus

В Німеччині активісти розпочали збір підписів під петицією із закликом до влади країни передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомив Укрінформ.

“Тепер ми всі дуже добре знаємо, що Путін вирішив зруйнувати європейський мирний порядок. Ми переконані, що постачання зброї Україні не продовжить війну, а збільшить шанси припинити бійню в Україні. Постачання ракет Taurus не збільшило б ризик можливої ескалації, а зменшило б. І навпаки, подальша недостатня рішучість Заходу збільшує цей ризик і заохочує путінську військову групу проливати більше крові в Європі. Ми не повинні дозволити Путіну продовжувати морально та ідеологічно харчуватися страхами деяких західних політиків!” - йдеться у петиції.

Активісти підкреслюють, що крилаті ракети Taurus допоможуть швидше витіснити російських окупантів із зайнятих ними територій, врятують людські життя в Україні та не дадуть затягувати війну.

Це, в свою чергу, збільшує шанси на загальну політичну поразку Путіна. Її вітали б не лише всі демократичні країни світу, а навіть розумна меншість проєвропейських громадян Росії.

“Оскільки інші партнери по НАТО здійснюють подібні поставки тривалий час, для Німеччини було б політичною ганьбою знову відставати. Ми відкрито протестуємо проти того, що канцлер Олаф Шольц блокує поставку в Україну крилатих ракет Taurus, хоча у правлячій коаліції є згода щодо цього”, - наголосили автори петиції.

Вони просять всіх відповідальних депутатів Бундестагу посилити тиск на канцлера всіма силами та засобами.

Раніше повідомлялось, що Шольц не дає дозвіл на передачу ракет Taurus Україні, бо хоче уникнути “ескалації” і щоб не стати “частиною конфлікту”. Він також згадав про конституційні обмеження, але не зазначив, про що саме йдеться.