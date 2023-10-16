Сирський: Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках в останні дні дуже загострилась

Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках в останні дні суттєво загострилась.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє пресслужба СВ.

За словами Сирського, росіяни хочуть прорвати оборону українців та знову захопити наші території. Рашисти готуються до реваншу.

"Але завдяки діям наших підрозділів ворогу виконати свої плани не вдасться", - зазначив командувач.

Нагадаємо, Росія через втрати перекидає на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи.

На Авдіївському вороги активізували наступ - минулого тижня окупанти провели наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснили понад 100 невдалих спроб витіснити Сили оборони з позицій в районах на схід від Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Сєвєрного, Невельського, Нетайлового та Первомайського Донецької області.