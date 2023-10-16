З 2021 року жінок у Збройних силах стало більше на 40%

Служити на контракті військовослужбовиці можуть з 10 до 60 років.

За 2 роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч (40%). Зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць.

Про це повідомляє у Telegram Міноборони.

Згідно з повідомленням, раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів. Нині жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо.

Раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Зараз тривалість декретної відпустки визначена у медичному висновку та зараховується до строку вислуги у військовому званні.

З 2019-го року уряд дозволив вступати до військових ліцеїв дівчатам. Жінки, які у майбутньому бачать себе офіцерами ЗСУ, мають доступ до усіх рівнів військової освіти. Їм дозволено опановувати ті самі спеціальності, що і чоловікам, а, згодом і служити за широким переліком посад.

Нагадаємо, за словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, жінки-медики, які з 1 жовтня мали стати на військовий облік, можуть виїжджати за кордон.