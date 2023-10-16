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СБУ повідомила про підозру 57 колаборантам на Херсонщині, які катували українців

Зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території.

СБУ повідомила про підозру 57 колаборантам на Херсонщині, які катували українців

У результаті комплексних заходів встановлені особи ще 57 колаборантів, які вступили до створеного агресором "головного управління МВС РФ Херсонської області" на лівобережній частині регіону.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Зʼясовано, що "підбір" ворожих поплічників до лав окупаційного органу здійснювали кадрові співробітники ФСБ. Після отримання "посад" колаборантам видали «посвідчення» та формений одяг російського зразка, а також вогнепальну зброю. Це дозволяло їм вільно пересуватися по захопленій частині Херсонщини та проводити каральні заходи проти місцевих жителів.

Під час таких "рейдів" російські окупанти разом зі своїми поплічниками викрадали людей прямо "посеред" вулиці та відвозили їх у російські катівні. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі катували струмом і протягом тривалого часу залишали без води.

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Таким чином росіяни фабрикували "справи" проти українців, яких намагалися схилити до співпраці з ворогом або визнати себе «винними» у причетності до партизанського руху.

На підставі задокументованих злочинів повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) "посадовцям" карального органу РФ.

Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники Головного слідчого управління СБУ спільно з Управлінням СБУ в Херсонській області та Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта з окупаційного "управління МВС РФ у Херсонській області", яке діє на тимчасово захопленій частині регіону. Зловмисник причетний до масових викрадень і катувань місцевих жителів.

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