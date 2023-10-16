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"Багатодітний батько" та "хвороба хребта": прикордонники затримали двох киян, які намагалися незаконно виїхати за кордон

Чоловіки надали фальшиві документи.

"Багатодітний батько" та "хвороба хребта": прикордонники затримали двох киян, які намагалися незаконно виїхати за кордон
Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Солотвино" прикордонники Мукачівського загону викрили 45-річного чоловіка, який вдавав багатодітного батька.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Щоб виїхати в Румунію, чоловік надав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, 16 вересня у нього народилася у Молдові двійня. Однак, прикордонники з’ясували, що молдовські свідоцтва про народження – фальшивки. Чоловік сам зізнався, що придбав їх за $4000.

Ще один 45-річний киянин намагався незаконно виїхати в Угорщину через пункт пропуску "Косино". Для цього він придбав собі документи про хворобу хребта. Під час перевірки довідки військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов’язаного прикордонники виявили ознаки підробки документів.

За вказаними фактами прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції про виявлення у діях українців ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали військового – ухилянта, який у соцмережах закликав його спіймати.

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